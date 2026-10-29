Quién es Marcela Amado, la madre de Pedro Rosemblat y suegra de Lali Espósito: modelo de los 90 y asesora de imagen de una Diva

Marcela Amado es la madre de Pedro Rosemblat, actual pareja y futuro esposo de Lali Espósito. En el ambiente de la moda, es muy conocida por su extensa trayectoria y su vínculo con figuras de la televisión argentina como Susana Giménez.

El pasado de Marcela Amado, la madre de Pedro Rosemblat y suegra de Lali Espósito

Marcela Amado tiene una extensa trayectoria en el mundo de la moda y la televisión, aunque siempre eligió mantenerse alejada de la exposición mediática. Es una exmodelo y vestuarista, que desde hace 24 años trabaja como asesora de imagen de Susana Giménez. Además, es la madre de Pedro Rosemblat, uno de los creadores del canal de YouTube Gelatina, y suegra de Lali Espósito.

Marcela Amado

A sus 65 años, Marcela Amado conserva un perfil bajo y una vida alejada de los flashes. En una entrevista con ¡Hola! Argentina, contó que prefiere la tranquilidad y que no suele compartir detalles de su intimidad, ni siquiera con las personas más cercanas. De hecho, reveló una particular anécdota que da cuenta de su discreción: Susana Giménez se enteró por los medios de comunicación de que su hijo Pedro Rosemblat estaba en pareja con Lali Espósito.

La carrera de Marcela Amado como modelo y su vida familiar

El recorrido profesional de Marcela Amado comenzó cuando, acompañada por su madre, se presentó en la agencia de Ricardo Piñeiro. Con 1,75 metros de altura, piernas largas y un estilo relajado, pronto consiguió un lugar en el mundo del modelaje y compartió aquella etapa con figuras como Karina Laskarin, Ginette Reynal y Karina Rabolini.

En 1984 se presentó a un concurso que ofrecía la posibilidad de trabajar en París y resultó ganadora. La experiencia internacional significó un desafío tanto profesional como personal, ya que debió afrontar los altibajos emocionales de la carrera y la presión que existía alrededor de la imagen corporal.

Marcela Amado

A su regreso a Buenos Aires, continuó trabajando como modelo durante algunos años, aunque sentía que quería ampliar sus horizontes dentro de la industria. Fue entonces cuando comenzó a desempeñarse como productora de moda, con tareas vinculadas a desfiles de venta y campañas publicitarias de marcas de jeans.

En el plano personal, también fue construyendo su familia. Marcela Amado es madre de Pedro Rosemblat, a quien crió sola desde que él tenía 11 años, luego de que su expareja se mudara a España. Tiempo después conoció a Martín Egozcue, con quien tuvo a su hija Juana, quien siguió un camino profesional diferente y se recibió de abogada.

Marcela Amado junto a sus hijos, Pedro Rosemblat y Juana Egozcue

Cómo conoció Marcela Amado a Susana Giménez y qué vínculo mantienen

La relación profesional entre Marcela Amado y Susana Giménez comenzó en el año 2000. Por entonces, Marcela Amado trabajaba como productora de moda para una importante revista femenina cuando recibió una propuesta de Telefe para convertirse en vestuarista de la conductora en su programa.

La llegada a la televisión fue vertiginosa. Según recordó en una entrevista, Susana Giménez todavía no la conocía, pero la conexión entre ambas fue inmediata. El ciclo se emitía a diario y exigía una organización precisa para mantener la continuidad de la ropa en los juegos que se grababan previamente. Esa rigurosidad fue una de las características que ayudó a consolidar su trabajo.

Susana Giménez y Marcela Amado

Uno de los primeros momentos que fortaleció el vínculo ocurrió cuando Marcela Amado le propuso a Susana Giménez viajar a San Pablo, Brasil, para conocer el Daslu Fashion Mall, un centro comercial que reunía prendas de diseñadores de lujo y que la presentadora todavía no había visitado. El viaje se realizó durante un fin de semana, entre el viernes por la noche y el domingo, para que la diva pudiera regresar a tiempo para el programa.

La experiencia fue un éxito y marcó el comienzo de una relación que trascendió lo laboral. “Me encontré comiendo con Su, las dos solas. La pasamos bárbaro. Y nació un vínculo muy cercano”, recordó Marcela Amado en una nota que brindó en 2024.

Susana Giménez y Marcela Amado

Aunque reconoció que tienen personalidades diferentes y que no siempre coinciden en sus opiniones, destacó el cariño que las une. Su relación se mantiene hasta la actualidad: Susana Giménez suele enviarle fotografías de vestidos para conocer su opinión, mientras que Marcela Amado la visita en Buenos Aires para compartir tardes de té y otros momentos personales.

Además, la asesora de imagen continúa disponible cuando la artista la convoca para algún trabajo. “Cada vez que me necesita para un trabajo, le digo que sí”, contó sobre una relación que lleva más de dos décadas y que se convirtió en uno de los pilares de su trayectoria profesional.

En resumen: Marcela Amado, la madre de Pedro Rosemblat y suegra de Lali Espósito, tiene 65 años y es una exmodelo que dedicó su vida a la moda. Primero fue productora de desfiles y campañas textiles, y luego se convirtió en la asesora de vestuario de Susana Giménez, con quien desarrolló una relación de amistad.