El emotivo post de Pampita desde el exterior en el día de la peregrinación a Luján: “Siempre con nosotras”

Este sábado, como todos los primeros sábados de octubre, millones de argentinos peregrinaron a la Basílica de Luján -este año bajo el lema: "Madre, danos amor para caminar con esperanza"- para rendirle homenaje a la Virgen. Sin embargo, una de sus más grandes devotas no pudo asistir: Pampita. La top model no se quiso quedar afuera de la mítica de esta jornada tan importante para los creyentes, razón por la cual realizó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Pampita, ausente físicamente, pero con el corazón puesto en Luján

Desde hace muchos años, Pampita realiza periódicamente la histórica peregrinación de 63 kilómetros que separan Liniers con la Basílica de Luján. No obstante, este 2025, los planes de rendirle homenaje de manera presencial quedaron truncos debido a su ajetreada agenda laboral que la mantuvo fuera del país. Esta situación no le impidió que la conductora de Los 8 Escalones del Millón visite un templo cristiano en búsqueda de acercarse más a la presencia de la Virgen.

Pampita | Instagram

De esta manera, compartió una sentida fotografía en la famosa red social de la camarita donde se la vio radiante junto a Sonia Alfieri, su amiga que también es seguidora de la Patrona de los peregrinos. “Siempre con nosotras y siempre con vos”, fue el texto que acompañó a la instantánea que se sacó en las inmediaciones de una iglesia extranjera que tenía colgada la bandera de Estados Unidos. Asimismo, le agregó el emoji de la Virgen en cuestión para unirse a la tendencia de los fieles en las plataformas de interacción social.

Cabe destacar que la expareja de Benjamín Vicuña comenzó a realizar esta vertiginosa caminata cuando su hija Blanca, de 6 años falleció en 2012. Desde ese entonces, la presentadora manifiesta año tras año la gratitud hacia la Virgen de Luján pese al sacrificio de mantenerse de pie durante tantas horas. Hace 15 días atrás, quizás sin saber que este año no podría asistir a la celebridad, lanzó en medio de una de las preguntas del ciclo televisivo que conduce en El Trece: “De acuerdo con el sitio del Gobierno Nacional, ¿cuántos metros de altura mide cada una de las dos torres más elevadas de la Basílica de Luján?” Nadie espera la confesión que sigue. Fue ella misma quien añadió sonriente: “Ya me estoy preparando para la caminata, no saben lo que me vengo entrenando. Son 15 horitas nomás, una cosa así más o menos”.

Pampita | Instagram

Pampita siempre tiene una sonrisa en el rostro y una mirada que deja destellos luminosos cada vez que se trata de mostrar devoción y entrega a la Virgen de Luján. Por tal motivo, no importa que tan lejos esté físicamente de la Basílica, su corazón acompaña el aura y el sentimiento de entrega y muestra de cariño en uno de los días más importantes de las celebraciones cristianas.

