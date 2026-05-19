El antes y después de la casa de Martín Cirio: estilo moderno industrial, luminosa y con un rincón para sus fanáticas

Martín Cirio mostró el antes y después de su nueva casa, un proyecto que se transformó en un espacio de estilo moderno industrial, con ambientes integrados y luminosos. La remodelación incluyó cambios estructurales que permitieron conectar cocina, comedor, living y estar, sumándose a la tendencia de interiorismo con detalles que completan la propuesta. Además, el conductor sumó un espacio especial dedicado a sus fanáticos.

Concepto abierto y estilo moderno industrial: La nueva casa de Martín Cirio

Martín Cirio se mudó a Belgrano después de una extensa búsqueda y decidió transformar por completo su nuevo departamento. El proyecto estuvo a cargo de su amigo Mariano, quien diseñó cada detalle y propuso una remodelación integral que incluyó derribar varias paredes para lograr un ambiente amplio y conectado. Es un espacio que combina estilo moderno industrial con luminosidad y funcionalidad, pensado para integrar cocina, comedor y living bajo una misma línea estética.

Martín Cirio

A través de su canal de YouTube, el streamer compartió un video donde hizo un house tour de su casa, mostrando el antes y el después de una extensa remodelación. Según reveló, luego de una extensa búsqueda encontró este lugar que se transformó en su nuevo departamento. Durante la grabación, fue mostrando cada uno de los arreglos que realizó en la propiedad, desde un nuevo espacio para el lavadero hasta la implementación del concepto abierto.

Casa de Martín Cirio

La cocina de la nueva casa de Martín Cirio se organizó con mobiliario de diseño simple y moderno, electrodomésticos integrados y superficies claras que aportan luz. Uno de los detalles que más le gustó fue colocar distintas alacenas con puertas de vidrio templado: “Esto es hermoso, pero te obliga a que también tengas todo ordenado”. Incluyó a un costado de la heladera un especiero y decidió armarse una estación para café diseñada especialmente.

Casa de Martín Cirio

El comedor diario se conecta directamente con este sector, con una mesa de madera y sillas ergonómicas que permiten que el espacio se utilice tanto para comidas cotidianas como para momentos de trabajo. La decisión de abrir los ambientes generó continuidad visual y práctica, reforzando la idea de un espacio integrado, iluminado con amplios ventanales. Además, agregó cuatro cuadros realizados especialmente para él con algunos de los lugares que más lo marcaron.

Espacios abiertos, amplios ventanales y un sector para sus fanáticos: El living-comedor de Martín Cirio

El living de Martín Cirio se estructura alrededor de una amplia mesa blanca con detalles decorativos y lámparas colgantes a juego; junto a este espacio se aprecia un amplio ventanal que permite el ingreso a un gran balcón. Del otro lado, un mueble en tono color madera oscuro completa el espacio con una televisión y estanterías que contienen libros, plantas y objetos decorativos. Frente a él, mesas bajas de diseño contemporáneo con mármol acompañan un amplio sofá de tres cuerpos junto a dos más pequeños.

Casa de Martín Cirio

El estar se conecta con este sector y cuenta con un rincón especial dedicado a cuadros del “dino”, realizados por sus seguidoras, lo que aporta un rasgo distintivo dentro de la ambientación. La disposición abierta permite que el living y el estar funcionen como un mismo núcleo de encuentro. Allí también colocó un set up para realizar streaming, donde recibe invitados para su canal de YouTube.

El baño principal fue uno de los cambios más significativos. Se construyó a partir de la unificación de dos baños previos, lo que dio lugar a un espacio integrado. Allí se instaló una ducha amplia con mampara de vidrio, mobiliario de madera con bacha y espejo iluminado. La habitación principal se diseñó con una cama king como eje central, acompañada por dos mesas de luz en madera oscura y lámparas flotantes en color blanco. El placard de gran tamaño incluye un zapatero, pantalonero y joyero, lo que aporta organización y funcionalidad.

Casa de Martín Cirio

A la salida del baño principal se encuentra un semivestidor que incorpora luces LED, un espejo de cuerpo completo y estantes para colocar la ropa. Este sector funciona como transición entre el dormitorio y el baño, ofreciendo un espacio adicional para organizar prendas y accesorios. La iluminación y los detalles refuerzan la idea de mantener un concepto abierto. El departamento también cuenta con dos baños para invitados, más pequeños, con paredes oscuras y luces LED Estos espacios mantienen la coherencia estética del resto de la casa, con un diseño simple y funcional.

Casa de Martín Cirio

Martín Cirio mostró el antes y después de su nueva casa, un proyecto que se consolidó bajo un estilo moderno industrial, con ambientes luminosos y conectados. La remodelación permitió integrar cocina, comedor, living y estar en un mismo espacio, sumando un rincón dedicado a sus fanáticos. En conjunto, la transformación refleja un hogar pensado en cada detalle, donde las tendencias de interiorismo se destacan.

VDV