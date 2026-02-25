Felipe Fort habló sin filtro sobre sus relaciones íntimas en una transmisión con el streamer Martín Cirio, que dejó al descubierto aspectos poco conocidos de su vida personal. Con un tono directo y sin rodeos, compartió experiencias que vivió hace algún tiempo. La charla se dio en un ambiente relajado junto a su hermana Marta, donde ambos se expresaron con naturalidad.

Felipe Fort sorprendió a todos con detalles de sus relaciones íntimas

Felipe Fort habló sin filtro sobre sus relaciones íntimas en una transmisión en la que reveló detalles desconocidos de su vida privada, un aspecto que mantiene con hermetismo, pese a su gran popularidad al ser el hijo de Ricardo Fort. Con un estilo claro y sin vueltas, relató momentos que marcaron distintas etapas de su camino. En compañía de su hermana Marta, compartieron detalles de sus vínculos que rápidamente generaron una ola de reacciones.

En las últimas horas, se viralizaron distintos clips de la entrevista del influencer y su hermana junto a Martín Cirio. Durante la charla, los hijos de Ricardo Fort comentaron detalles de su vida privada, de la exposición y recordaron distintos momentos con su padre. Pero lo que más llamó la atención de los seguidores del streamer fueron los comentarios sobre la sexualidad de ambos jóvenes.

“Siento que van a lugares gay... ¿Son bi(sexual)?”, lanzó Cirio, en relación a la elección de vinculos amorosos, un momento de la charla. Marta Fort respondió con sinceridad sobre sus relaciones con hombres y mujeres: “Yo lo fui. Yo probé todo. Probé y volví”. Por su parte, Felipe Fort comentó que él es heterosexual, pero vivió distintas experiencias a lo largo de su vida: “Fui bi en un momento que no sabía ni lo que quería”.

Ante el comentario de su hermano, la modelo remarcó que durante un tiempo se animó a experimentar, pero sin etiquetarse en nada. “Yo en ese momento no me cerré a nada. Probé lo que probé. Y ahora me gustan los hombres”, agregó. La conversación avanzó hacia un terreno aún más personal cuando el influencer reveló una situación en particular que vivió con un hombre.

Felipe Fort comentó detalles de su intimidad: “Una boca es una boca”

A lo largo de la entrevista de Felipe y Marta Fort con Martín Cirio, en el programa del streamer, ambos hermanos se mostraron relajados y contando distintas experiencias. El momento más destacado por sus seguidores fue una situación puntual que el joven vivió hace algún tiempo.

La conversación continuó hacia un terreno aún más personal cuando el influencer reveló una experiencia en el que tuvo contacto con una persona del mismo sexo e intimó, pero remarcó que se tratpo de una sola vez y que realmente supo que no le gustó, ni siente atraccion por hombres.

Felipe Fort indicó sobre las personas de su mismo sexo: "No me atrae”. Pero, el hermano de Marta Fort dejó una frase que generó repercusión inmediata: “Una boca es una boca”.

