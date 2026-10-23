Antonela Roccuzzo y Lionel Messi se mostraron en España con dos outfits coordinados que combinaron elegancia, sobriedad y detalles de lujo. La pareja eligió el negro como protagonista para una ocasión especial en la que el futbolista fue distinguido por su trayectoria deportiva.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi marcaron tendencia con dos looks negros coordinados

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi volvieron a captar todas las miradas. La pareja viajó a Oviedo, España, para participar de los Premios Princesa de Asturias 2026, donde el astro del fútbol recibió el galardón de Deportes. Para la ocasión, ambos apostaron por looks total black que se destacaron por su sofisticación y por una estética minimalista que demuestra que los clásicos siguen vigentes.

Tal como se puede ver en las imágenes que compartió Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram, los outfits compartieron una misma paleta cromática, aunque cada uno mantuvo su propio estilo. Mientras la modelo se inclinó por un conjunto que combinó prendas básicas, sastrería y accesorios de lujo, el futbolista eligió un traje de líneas clásicas con un detalle que le aportó un aire más relajado. El resultado fue una dupla elegante y coordinada, ideal para una cita de relevancia internacional.

Los elegantes looks total black de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en España

Antonela Roccuzzo y su look sastrero con accesorios de lujo

Antonela Roccuzzo eligió un estilismo monocromático compuesto por un top negro de cuello redondo y mangas tres cuartos, de silueta ceñida al cuerpo, que combinó con un pantalón sastrero de tiro alto y corte wide leg. La combinación de ambas prendas generó un contraste de volúmenes que equilibró la figura de la empresaria: la parte superior más ajustada se complementó con la caída fluida del ítem inferior, que aportó movimiento y elegancia.

Para marcar la cintura, Antonela Roccuzzo sumó un cinturón negro fino con hebilla dorada, un detalle discreto que rompió con la uniformidad del look y agregó un toque de brillo. Como calzado, llevó zapatos negros con punta fina y tacón alto, que reforzaron la impronta sofisticada.

Antonela Roccuzzo y su look sastrero con accesorios de lujo



Uno de los grandes protagonistas fue su minibolso Hermès Kelly, también negro, con estructura rígida y herrajes dorados. El accesorio aportó una dosis de lujo sin alterar la armonía visual del estilismo. Como complementos, Antonela Roccuzzo eligió aros brillantes y una pulsera dorada.

Su elección se inscribe en la tendencia del quiet luxury o lujo silencioso, una corriente que prioriza las prendas de líneas depuradas, los colores neutros y los accesorios de calidad por encima de los diseños recargados. La clave de este estilo se encuentra en construir un look sofisticado a partir de piezas aparentemente sencillas, donde los cortes, las proporciones y los detalles marcan la diferencia.

Antonela Roccuzzo y su look sastrero con accesorios de lujo



Lionel Messi apostó por un traje negro con un toque descontracturado

Lionel Messi acompañó la propuesta de su esposa Antonela Roccuzzo con un estilismo masculino clásico, también en clave total black. El jugador del Inter Miami lució un traje compuesto por un saco de corte sastrero y un pantalón a juego, ambos en negro con finas rayas diplomáticas blancas, que aportaron textura y profundidad al conjunto.

Debajo del saco, eligió una camisa negra lisa, sin corbata y con los primeros botones superiores desabrochados. Este detalle le dio un aire más relajado a una propuesta formal, sin perder la elegancia que requiere una ocasión de estas características.

Lionel Messi apostó por un traje negro con un toque descontracturado



Lionel Messi completó el outfit con zapatos negros de vestir, en sintonía con el resto de las prendas. A diferencia de los trajes tradicionales que incorporan camisas blancas y corbatas, optó por una combinación monocromática que modernizó la sastrería clásica. El resultado fue un look sobrio y contemporáneo, en el que las rayas diplomáticas aportaron un detalle distintivo sin romper con la uniformidad del negro.

De esta manera, los elegantes looks total black de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en España se llevaron todas las miradas. La pareja demostró la vigencia del negro como una de las fórmulas más versátiles de la moda, el cual permite construir estilismos refinados y atemporales.