Paso a paso: los 5 ejercicios de Antonela Roccuzzo para una rutina mega completa en el gimnasio

Antonela Roccuzzo mantiene una rutina de entrenamiento que combina distintos ejercicios de fuerza para trabajar el tren inferior. A través de los movimientos que realiza en el gimnasio, se puede observar una rutina enfocada principalmente los glúteos y las piernas, con ejercicios que también requieren estabilidad y control corporal.

La propuesta reúne cinco movimientos diferentes, desde ejercicios con barra hasta máquinas específicas para trabajar la musculatura. Cada uno tiene sus particularidades y exige prestar atención a la postura, la ejecución y el control del peso. A continuación, un repaso paso a paso por los ejercicios que realiza la esposa de Lionel Messi y los principales aspectos que hay que tener en cuenta para ejecutarlos correctamente.

El primer ejercicio de Antonela Roccuzzo: zancadas en máquina Smith

Las zancadas son uno de los ejercicios que forman parte de la rutina de Antonela Roccuzzo y se caracterizan por trabajar cada pierna de manera individual. En la máquina Smith, la barra se desplaza por un recorrido guiado, lo que permite concentrarse en la posición del cuerpo y en la ejecución del movimiento.

El primer ejercicio de Antonela Roccuzzo: zancadas en máquina Smith

Para realizarlas, se coloca la barra sobre la parte alta de la espalda y se adopta una posición escalonada, con una pierna adelante y la otra detrás. Desde allí, se flexionan las rodillas para descender la cadera de manera controlada y luego se vuelve a la posición inicial empujando con el pie delantero. El cuádriceps y el glúteo mayor son los principales músculos involucrados, mientras que el abdomen contribuye a mantener la estabilidad.

Peso muerto forma parte de la rutina de Antonela Roccuzzo

El peso muerto es otro de los movimientos destacados del entrenamiento de Antonela Roccuzzo, ya que permite trabajar la cadena posterior del cuerpo. En particular, involucra los glúteos, los isquiotibiales y los músculos que ayudan a mantener estable la columna durante el ejercicio.

Peso muerto forma parte de la rutina de Antonela Roccuzzo

La técnica comienza con los pies apoyados firmemente en el suelo y la barra sostenida con ambas manos. El movimiento se inicia llevando la cadera hacia atrás, con las rodillas ligeramente flexionadas y la espalda en una posición estable. Después, se extiende la cadera para volver a erguirse, manteniendo la barra cerca del cuerpo.

Hip thrust en máquina: el ejercicio más intenso de la rutina de Antonela Roccuzzo

El hip thrust es uno de los ejercicios más conocidos para trabajar los glúteos y también aparece en la rutina de Antonela Roccozzu. Su ejecución se centra en la extensión de la cadera y permite concentrar buena parte del esfuerzo en el glúteo mayor. Para hacerlo en una máquina específica, la espalda se apoya en el respaldo y los pies se colocan firmes sobre la plataforma.

Hip thrust en máquina: el ejercicio más intenso de la rutina de Antonela Roccuzzo

Desde esa posición, se eleva la cadera hasta alinear el torso con los muslos, contrayendo los glúteos en la parte superior del recorrido. Luego, se desciende de manera controlada para completar la repetición. Uno de los aspectos más importantes es evitar arquear excesivamente la espalda al subir.

El cuarto ejercicio de Antonela Roccuzzo: prensa de piernas inclinada

La prensa inclinada que realiza Antonela Roccuzzo permite trabajar los principales músculos del tren inferior con el apoyo del respaldo y una plataforma sobre la que se colocan los pies. En función de la posición adoptada y de la profundidad del recorrido, pueden variar las exigencias sobre los cuádriceps y los glúteos.

El cuarto ejercicio de Antonela Roccuzzo: prensa de piernas inclinada

El ejercicio comienza con la espalda apoyada en el asiento y los pies separados aproximadamente al ancho de los hombros. Después de liberar los seguros, se flexionan las rodillas para acercar la plataforma al cuerpo hasta donde la movilidad lo permita sin que la pelvis se despegue del respaldo. Para regresar, se empuja la plataforma con los pies y se extienden las piernas sin bloquear bruscamente las rodillas.

Patada de glúteo en máquina: así cierra la rutina Antonela Roccuzzo

La patada de glúteo que realiza Antonela Roccuzzo completa la secuencia con un movimiento que pone el foco en la extensión de la cadera. A diferencia de los ejercicios que involucran varios grupos musculares al mismo tiempo, este permite concentrar el trabajo en el glúteo mayor, con participación de los isquiotibiales.

Patada de glúteo en máquina: así cierra la rutina Antonela Roccuzzo

Para realizarla, se adopta una posición estable, con el abdomen contraído y el torso firme. Desde allí, se lleva una pierna hacia atrás de manera controlada y se regresa lentamente al punto de partida. La amplitud debe adaptarse a la movilidad de cada persona, sin compensar el movimiento arqueando la espalda.

Con esta combinación de ejercicios, Antonela Roccuzzo muestra una sesión centrada en el trabajo de fuerza y el tren inferior. La variedad de movimientos permite abordar distintos grupos musculares en una misma jornada, siempre con una técnica adecuada y cargas acordes a cada nivel. Una rutina que pone el foco en la constancia y el entrenamiento planificado.