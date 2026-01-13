Lionel Messi confirmó que Antonela Roccuzzo es amiga de Momi Giardina y que juntos miran MasterChef

La reciente entrevista de Lionel Messi con Nico Occhiato y Diego Leuco para Luzu TV no solo dio que hablar en el mundo del deporte, sino que también cruzó de lleno al terreno del espectáculo. Lejos de hablar de goles o títulos, el futbolista mostró su costado más relajado y familiar, con confesiones que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Antonela Roccuzzo, Lionel Messi

Uno de los momentos más comentados fue cuando Lionel Messi confirmó algo que durante mucho tiempo sonó como un chiste recurrente dentro del streaming: la amistad entre Antonela Roccuzzo y Momi Giardina. Además, reveló que en su casa siguen de cerca MasterChef Celebrity, el reality de Telefe en el que participó la humorista.

La amistad entre Antonela Roccuzzo y Momi Giardina

Durante el mano a mano, Nico Occhiato le recordó a Lionel Messi que Momi Giardina suele decir públicamente que es amiga de Antonela Rocuzzo. Ante la consulta directa, el rosarino no dudó y despejó cualquier duda: “Es verdad que se escriben”, dijo. Con esa simple frase, confirmó un vínculo que hasta ahora se movía entre el humor y el rumor.

Lionel Messi explicó que el contacto entre ambas es frecuente y descontracturado: “Se mensajean de vez en cuando, se muere de risa con ella”. El comentario no solo validó la cercanía entre Antonela y Roccuzzo la humorista, sino que también dejó ver un costado íntimo y cotidiano de la familia más famosa del fútbol argentino.

El programa favorito de la casa de Lionel Messi

Otro de los datos que llamó la atención fue la confesión sobre los hábitos televisivos de la familia. Sin vueltas, Lionel Messi contó: “Ahora estamos mirando MasterChef Celebrity”, dejando en claro que siguen el programa que se emite por Telefe. Este detalle reforzó aún más el vínculo con Momi Giardina, ya que el reality fue el espacio que terminó de acercarla a Antonela.

Momi Giardina

De hecho, el antecedente se remonta a 2023, cuando la humorista le envió un audio en vivo a Antonella Roccuzzo durante el programa Nadie Dice Nada. En ese mensaje le preguntó si veían el ciclo, y la respuesta fue contundente: “Sí obvio”. La revelación volvió a mostrar a Lionel Messi y su familia lejos de los personajes inaccesibles y cerca de una rutina común, marcada por el entretenimiento argentino y los vínculos genuinos.