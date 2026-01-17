Antonela Roccuzzo mostró cómo quedó el jardín de su casa en Rosario: cancha de fútbol para sus hijos, pileta olímpica y estilo urban jungle

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi vacacionan en Argentina junto a sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. La pareja se encuentra en su casa de Rosario, la cual cuenta con todas las comodidades y se distingue por sus amplios espacios. Recientemente, la modelo se mostró disfrutando de las altas temperaturas en la piscina y cautivó a todos con la particular estética que lleva su jardín.

Así es el espacio al aire libre que tiene la casa de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en Rosario

El jardín de la casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario se destaca por un marcado estilo urban jungle, donde el verde es el gran protagonista. Se trata de un espacio amplio, pensado en cada detalle, que combina naturaleza y arquitectura contemporánea en perfecta armonía, generando una atmósfera relajada y sofisticada a la vez.

El césped impecable recorre todo este sitio y enmarca los distintos sectores al aire libre. Este verde intenso se complementa con plantas estratégicamente ubicadas, que aportan volumen y frescura sin recargar el ambiente, una característica clave de este diseño aplicado a residencias modernas.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

A través de su cuenta de Instagram, Antonela Roccuzzo dejó ver el jardín que posee su mansión y se llevó todos los halagos por parte de sus millones de seguidores. Sin escribir nada y agregando solo un emoji de corazón rosa, la top model se mostró abrazada a su esposo Lionel Messi, quien sonríe para la romántica postal.

Luego, le siguieron dos imágenes más que muestran sólo a Antonela Roccuzzo. En una está sentada frente a la enorme piscina y en la otra se encuentra de perfil mostrando su bikini color fucsia. Lo que más llamó la atención, además de su belleza e increíble figura, fue la pileta olímpica de líneas rectas y diseño minimalista, que se integra de manera natural al entorno.

Antonela Roccuzzo

Sus bordes en tonos claros y el agua cristalina contrastan con el verde del jardín, creando un sector ideal para el descanso y el disfrute familiar, especialmente en los días de calor. En cuanto al exterior, también se aprecia parte de la vivienda, de estética moderna y sobria. La fachada combina superficies lisas en colores neutros con grandes ventanales que permiten una conexión directa entre el interior y la zona al aire libre, y el ingreso de luz natural a los espacios cerrados durante el día.

Antonela Roccuzzo

Si bien no se vio en las fotografías, se sabe que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tienen una cancha de fútbol, dedicada especialmente para sus hijos y sus tiempos de ocio. Los pequeños, herederos de la pasión de su padre por la pelota, suelen convertir este espacio en escenario de partidos improvisados.

Otro detalle que suma al concepto urban jungle que eligieron Antonela Roccuzzo y Lionel Messi para la zona al aire libre de su propiedad es la presencia de plantas de gran porte, las cuales suavizan las líneas rectas de la construcción y aportan un aire más orgánico. Estas especies, cuidadosamente seleccionadas, generan sensación de privacidad sin perder luminosidad.

En resumen, el jardín refleja un estilo de vida que prioriza el contacto con la naturaleza, el confort y la funcionalidad. Lejos de ser solo un espacio decorativo, este sitio se convierte en un verdadero oasis urbano, pensado para disfrutar en familia y recibir amigos, manteniendo siempre la armonía visual y el espíritu contemporáneo de la casa. De esta manera, Antonela Roccuzzo mostró como quedó el jardín de su casa en Rosario: tiene cancha de fútbol para sus hijos, una increíble pileta olímpica y se destaca por su estilo urban jungle.

La casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en Rosario: tiene 25 ambientes, pileta olímpica y un salón de eventos propio

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son dueños de una imponente residencia que no pasa desapercibida por su magnitud y por los detalles únicos que la distinguen. Ubicada en un exclusivo barrio privado de la ciudad de Rosario, la propiedad refleja el perfil familiar y reservado de la pareja, pero también su gusto por los espacios amplios y el confort.

La casa cuenta con un total de 25 ambientes, distribuidos estratégicamente en distintos sectores que permiten una organización práctica y versátil. Entre las comodidades que más llaman la atención se encuentra una pileta olímpica, pensada tanto para el disfrute como para el entrenamiento. Este espacio al aire libre se integra de manera armónica con el entorno natural, aportando una sensación de calma y conexión con la naturaleza que rodea a la residencia.

La casa de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Además, la propiedad posee un salón de eventos propio, ideal para celebrar reuniones familiares, encuentros con amigos o festejos especiales. La residencia también dispone de un estacionamiento con capacidad para 15 vehículos, lo que refleja la necesidad del futbolista y su familia por tener espacio para recibir a sus invitados.