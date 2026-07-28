Lejos de la moda, el exitoso nuevo negocio de María Sol Messi

María Sol Messi encontró en el mundo del entretenimiento un espacio para ampliar su perfil profesional. Desde 2025 ocupa un rol directivo en un proyecto audiovisual impulsado por su hermano Lionel, donde lidera la estrategia de marca y creatividad. Su función incluye definir la identidad visual y comercial de la compañía, además de integrar el equipo que aprueba y financia nuevos contenidos. Con esta participación, la hermana menor del futbolista se posiciona como una ejecutiva clave en la expansión del proyecto.

Creatividad y estilo propio: El nuevo negocio de María Sol Messi

María Sol Messi encontró en el mundo de la producción audiovisual un nuevo espacio para desarrollar su carrera. Desde enero de 2025 forma parte activa de 525 Rosario, la productora creada por Lionel Messi, donde ejerce como directora sénior de Estrategia de Marca y Creatividad. Su rol incluye liderar la identidad visual y comercial de la compañía, tanto en contenidos como en iniciativas corporativas globales.

María Sol y Lionel Messi

Además, integra el Comité de Luz Verde, un equipo selecto que aprueba y financia nuevos proyectos audiovisuales. Esta función la posiciona en un lugar clave dentro de la estructura de la productora, aportando su experiencia en branding y creatividad. Su participación refleja cómo la familia Messi diversifica sus proyectos más allá del deporte, consolidando un ecosistema que abarca entretenimiento y comunicación.

Antes de sumarse a 525 Rosario, María Sol Messi ya había trabajado en otros emprendimientos vinculados al apellido familiar. Fue directora creativa en Stars Connections y gerente de marca en The Messi Store, donde colaboró con Virginia Hilfiger en la construcción de la identidad de la marca lifestyle de Lionel Messi. Esa experiencia le permitió adquirir herramientas para liderar proyectos de gran escala que hoy la posicionan como una figura clave dentro de la productora que inició el deportista.

Su incorporación a la empresa de medios marca un paso importante en su carrera, mostrando cómo combina creatividad y estrategia en un entorno competitivo. Con un perfil reservado, la emprendedora se consolidó como una ejecutiva que aporta visión estética y comercial, ampliando el alcance de los proyectos familiares hacia plataformas de streaming y contenidos globales.

María Sol Messi combina moda y tendencias con una marca de bikinis que lleva su sello personal

En paralelo a su rol en 525 Rosario, María Sol Messi lanzó su propia marca de bikinis llamada Bikinis Río, un emprendimiento que nació en Rosario y que rápidamente se expandió con envíos a todo el país. La propuesta se centra en diseños versátiles, colores vibrantes y una estética relajada que conecta con el espíritu del verano. Cada colección busca transmitir frescura y autenticidad, con piezas pensadas para acompañar tanto momentos de descanso como actividades al aire libre.

Antonela Roccuzzo con Bikinis Rio

Una de las primeras cápsulas que sacó la firma fue visibilizada por Antonela Roccuzzo, quien compartió públicamente su entusiasmo por el proyecto. La esposa de Lionel Messi se convirtió en una de las principales embajadoras de la marca, luciendo bikinis y pareos en distintas ocasiones y aportando visibilidad al emprendimiento. Este gesto reforzó la unión que caracteriza a la familia y el apoyo constante entre sus integrantes. La presencia de la modelo también ayudó a posicionar la marca en un segmento competitivo, generando interés en distintos públicos.

La propuesta de María Sol Messi busca transmitir frescura y autenticidad, ofreciendo piezas que acompañan la vida cotidiana y los momentos de disfrute al aire libre. Los diseños fueron creados para combinar tendencia y funcionalidad, con detalles que permiten que cada malla se adapte a diferentes contextos y preferencias personales. Con locales en Rosario y Buenos Aires, además de una sólida presencia online, Bikinis Río se consolidó como una marca con gran alcance.

Antonela Roccuzzo con Bikinis Rio

María Sol Messi construyó un presente en el que combina su participación en proyectos vinculados al entretenimiento con el desarrollo de su propia marca de bikinis. Su propuesta en moda refleja frescura y versatilidad, mientras que su rol en iniciativas familiares muestra capacidad para aportar creatividad y gestión en distintos ámbitos. Con un perfil reservado, logró consolidar espacios que integran diseño, estrategia y visión comercial, ampliando su recorrido profesional hacia nuevas áreas.

VDV