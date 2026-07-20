Así es la habitación de Alessandro, el hijo de Angie Landaburu: tonos neutros, empapelado Toile de Jouy y detalles safari

Alessandro, el hijo de Angie Landaburu, cuenta con un espacio diseñado bajo una estética serena y equilibrada. La habitación combina tonos suaves y detalles cuidadosamente seleccionados que aportan personalidad sin perder armonía. Cada elemento fue pensado para integrarse en un entorno funcional y atemporal, donde la decoración se adapta a las distintas etapas de crecimiento del niño. El resultado es un ambiente que refleja planificación y estilo, ideal para acompañar este momento de crecimiento del pequeño.

Angie Landaburu abrió las puertas de su casa y mostró cómo es la habitación de su hijo, Alessandro

Alessandro, el hijo de Angie Landaburu, tiene un cuarto que destaca por su diseño cuidado y la elección de recursos decorativos que transmiten calma. La propuesta se apoya en una paleta neutra y en piezas clásicas que se integran con acentos temáticos, logrando un espacio versátil y acogedor. La disposición del mobiliario y los detalles seleccionados refuerzan la idea de un entorno pensado para acompañar la infancia.

Alessandro y Angie Landaburu

En sus redes sociales, la presentadora compartió en distintas oportunidades imágenes que dejaban ver cómo es el cuarto de su hijo. Este espacio fue diseñado con una paleta de tonos neutros que transmite serenidad y equilibrio. Las paredes combinan superficies en beige suave con un empapelado Toile de Jouy en tonos sepia, donde se representan escenas de animales y paisajes clásicos. Su elección se convierte en el elemento distintivo del espacio, aportando narrativa visual sin sobrecargar el ambiente.

Por otro lado, el suelo de madera clara y la alfombra blanca de pelo corto completan la base, creando un entorno funcional y fácil de mantener, ideal para el juego y la vida cotidiana. El techo incorpora una propuesta de iluminación contemporánea que aporta volumen y calidez. Tres luminarias suspendidas, con texturas que evocan nubes, se distribuyen generando una luz difusa que envuelve la habitación. Este detalle que eligió Angie Landaburu para la habitación de Alessandro añade un componente decorativo que refuerza la atmósfera serena del cuarto.

La habitación de Alessandro, el hijo de Angie Landaburu

En una de las paredes laterales se ubica un librero blanco de líneas clásicas, pensado para organizar libros infantiles, juguetes de tela y figuras decorativas. Este mueble cumple una doble función, desde mantener el orden visual a aportar un punto de interés dentro del espacio. La disposición de los objetos refleja un estilo cuidado y práctico, donde cada elemento tiene su lugar sin romper la armonía general. El resultado es un ambiente que combina funcionalidad con estética, pensado para acompañar el crecimiento.

Muebles clásicos y acentos personalizados: La habitación de Alessandro, el hijo de Angie Landaburu

Los detalles safari definen el tema de la habitación de Alessandro, el hijo de Angie Landaburu, de manera sutil y coherente. Un cuadro enmarcado con jirafas, una gran figura de jirafa en mimbre y un puff en forma de león de fibra natural se convierten en puntos focales temáticos. Además, dos relieves blancos de leones colgados sobre la cómoda cambiador refuerzan esta dirección decorativa sin recurrir a estampados sobrecargados. Estos elementos aportan carácter y personalidad, integrándose de forma equilibrada.

La habitación de Alessandro, el hijo de Angie Landaburu

El mobiliario es mayormente blanco y de estilo clásico, lo que aporta continuidad y atemporalidad al diseño. Destaca la cómoda cambiador con múltiples cajones y superficie amplia, coronada por una bandeja personalizada con las iniciales “AML”. Este detalle refuerza el carácter personal del espacio, integrando funcionalidad y estética en un mismo elemento. Junto a la cómoda, un sillón tapizado y un puff otomano completan el conjunto, ofreciendo comodidad para los momentos de descanso.

La cuna blanca de diseño tradicional se integra de manera natural en el ambiente, acompañada de textiles neutros que refuerzan la paleta cromática del cuarto. La elección de piezas clásicas asegura durabilidad y permite que el espacio evolucione con el crecimiento. La disposición del mobiliario de la habitación de Alessandro, el hijo de Angie Landaburu, responde a criterios prácticos, facilitando la organización y el uso cotidiano. El texto “Il mondo magico di Alessandro”, visible en una de las imágenes, aporta un detalle distintivo que personaliza aún más el ambiente.

Alessandro y Angie Landaburu

La habitación de Alessandro, hijo de Angie Landaburu, se presenta como un espacio pensado para acompañar la infancia con equilibrio entre diseño y funcionalidad. La paleta neutra, el empapelado Toile de Jouy y los detalles safari aportan carácter sin perder serenidad, mientras que el mobiliario clásico asegura durabilidad y orden. El resultado es un cuarto que combina estética atemporal con practicidad, preparado para evolucionar junto al niño y mantener siempre un entorno acogedor.

VDV