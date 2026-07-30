Flor Torrente compartió cómo fue la renovación de su hogar: “Me hace muy feliz”

Recientemente instalada en su nuevo hogar, Flor Torrente no duda en compartir con sus seguidores distintos rincones de la casa y los detalles que eligió para convertirla en un espacio único, fiel a su estilo y personalidad bohemia. En esta oportunidad, la artista prendió la cámara de su celular y recorrió algunos ambientes de la vivienda que comparte con su pareja, Santiago Slapak, donde se destaca una particular elección estética: la fusión constante de elementos vintage con tendencias modernas, una combinación que aporta carácter, calidez y originalidad a cada espacio.

Los detalles que hacen única a la casa de Flor Torrente

Visiblemente cansada por todo lo que implica llevar adelante la remodelación integral de un hogar, Flor Torrente compartió con sus seguidores parte del proceso de transformación de su nueva vivienda. La propiedad, ubicada en un exclusivo barrio de Buenos Aires, atravesó una renovación completa en la que la artista estuvo involucrada de manera activa, cuidando cada elección y siguiendo de cerca los distintos detalles que fueron dando forma a los ambientes.

Flor Torrente en su hogar completamente rediseñado | Instagram

Siempre atenta a las nuevas tendencias en interiorismo y con un marcado interés por la decoración, la hija de Araceli González decidió imprimirle a su casa un sello personal, combinando naturaleza y calidez con materiales y objetos que reflejan su personalidad. Sin embargo, detrás del resultado final también hubo días de mucho movimiento, trabajo y estrés, propios de cualquier obra de estas características.

En medio de ese proceso, reconoció que el cansancio finalmente comenzó a hacerse sentir y que, después de varias jornadas intensas, necesitaba recuperar energías. Por eso, una vez que las tareas más importantes de la renovación quedaron encaminadas, pudo disfrutar de uno de esos pequeños placeres que se vuelven especialmente valorados después de una etapa de tanta exigencia: dormir de corrido. Con entusiasmo y visiblemente aliviada, la artista tomó su celular, encendió la cámara y decidió compartir con sus seguidores las nuevas incorporaciones con la que termina de darle forma a los ambientes.

“Vengo a mostrarles algo que me hace muy feliz”, exclamó entusiasmada antes de presentar su nueva adquisición y revelar otro de los elementos que eligió para darle personalidad a uno de los espacios de la casa. Se trata de una lámpara de diseño escultórico que rápidamente llamó la atención de sus más de 475 mil seguidores en Instagram.

Lámpara escultórica de Flor Torrente | Instagram

La imponente lámpara de Flor Torrente

A medida que avanzó con el proceso de transformación de su hogar, Flor Torrente fue compartiendo con su comunidad algunos de los detalles que forman parte de la propiedad. Con el verde musgo como tonalidad predominante en paredes, muebles y distintos rincones, la actriz apostó por generar contrastes a través de la incorporación de color, textura e iluminación. En una de las esquinas del ambiente, eligió colocar una imponente lámpara de diseño de vanguardia, que rápidamente se convirtió en uno de los puntos más vistos de la decoración.

Lámpara escultórica de Flor Torrente | Instagram

La pieza se destaca por su estructura cilíndrica revestida con rayas en tonos rojizos y blancos, un recurso que aporta movimiento, personalidad y una marcada impronta retro. Al mismo tiempo, su presencia contrasta con las paredes verdes y realzan los tonos cálidos de la lámpara. Una vez más, la empresaria apostó por la combinación de colores, texturas y formas logrando un equilibrio entre una estética vintage y una mirada contemporánea.

Las obras de arte que forman parte de la casa de Flor Torrente

Los cuadros, las ilustraciones y las obras de arte forman parte de la identidad de Flor Torrente y ocupan un lugar destacado en la ambientación de su hogar. A través del arte textil y de distintas piezas de diseño, la actriz revistió las paredes y convirtió cada rincón en una expresión de su personalidad. Además, incorporó nuevas obras, entre ellas los diseños Tomahawk y Exotic Adventure, cuadros de inspiración artística que juegan con imágenes, formas y motivos de aire exótico y aventurero, aportando un toque distintivo a las paredes del ambiente. También, suman color, movimiento y una fuerte impronta visual a los espacios.

La elección de cada objeto no parece responder únicamente a una cuestión estética, sino también a la intención de crear ambientes que acompañen su manera de habitar la casa. “Siempre que armo espacios, quiero que esos espacios acompañen la energía que yo quiero”, expresó en uno de los videos que compartió durante el proceso. En redes sociales, además, celebró la incorporación de una de las piezas con una particular dedicatoria: “Hermoso tener su arte en mi casita”, escribió en referencia a las personas que la ayudaron a darle forma y personalidad a su hogar.

Flor Torrente continúa ultimando los detalles de decoración de su vivienda, completamente renovada. La presencia del arte en cuadros, ilustraciones y distintos objetos de diseño se convirtió en uno de los recursos centrales para darle identidad y personalidad a cada ambiente, en sintonía con su impronta y su filosofía de vida.