Antonela Roccuzzo: “Siempre apoyé a Leo por encima de todo, pero él también me apoya a mí. Esa es la familia que queríamos construir”

Antonela Roccuzzo atraviesa un presente marcado por nuevos desafíos personales y una agenda que combina proyectos propios con la vida familiar que construyó junto a Lionel Messi. En ese contexto, la rosarina compartió algunos aspectos de su cotidianeidad y dejó entrever cómo se organiza una de las familias más observadas del deporte mundial, poniendo el foco en cuestiones que trascienden la actividad profesional del futbolista. Entre hábitos consolidados y responsabilidades, la influencer mostró una dinámica que se fue transformando con el paso de los años.

Antonela Roccuzzo reveló que tanto ella como Lionel Messi se apoyan constantemente

A finales de 2024, Antonela Roccuzzo atravesó una etapa especial en su carrera personal al protagonizar su primera campaña para Adidas y convertirse en una de las figuras de la colección Essentials junto a Lionel Messi. El proyecto, desarrollado en Miami, también marcó un hecho inédito para la rosarina por ser su primera entrevista en profundidad, en la que compartió aspectos de la vida familiar que construyó junto al futbolista y la manera en que ambos gestionan el equilibrio entre sus compromisos profesionales y su hogar.

Antonela Roccuzzo

Durante la conversación con Grazia Magazine, la influencer explicó que, más allá de la notoriedad que rodea al clan Messi, intentan llevar una vida cotidiana basada en hábitos simples. Según contó, tanto ella como el astro argentino prefieren preservar la privacidad familiar y procurar que sus hijos crezcan en un entorno lo más cercano posible a la normalidad. En ese camino, la transmisión de valores ocupa un lugar central, especialmente aquellos vinculados al respeto, la educación, la humildad y el apoyo.

En la charla, Antonela Roccuzzo señaló que la rutina es uno de los pilares fundamentales de la organización familiar. Explicó que gran parte de los días comienza muy temprano con las actividades escolares de Thiago, Mateo y Ciro. Mientras los chicos están en el colegio, aprovecha para entrenar, atender reuniones o cumplir con compromisos laborales. Luego, la agenda vuelve a centrarse en las actividades deportivas y extracurriculares de sus hijos, antes de compartir el cierre de la jornada en familia.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Para la modelo, la estructura les permite mantener equilibrio en medio de una agenda exigente. En ese contexto, remarcó que, pese a las dimensiones de la carrera de Lionel Messi, en casa intentan sostener dinámicas similares a las de cualquier otra familia. La organización diaria, la presencia en la crianza y el tiempo compartido siguen siendo aspectos prioritarios. Esa búsqueda de estabilidad también se reflejó en la campaña de Adidas, donde la identidad familiar fue uno de los conceptos principales que atravesaron.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi: la importancia del apoyo y la compañía familiar

Uno de los momentos más destacados de la charla llegó cuando Antonela Roccuzzo habló sobre el vínculo que sostiene con Lionel Messi desde hace años. Lejos de presentar la organización familiar como una responsabilidad individual, destacó la importancia del acompañamiento mutuo. “Siempre apoyé a Leo por encima de todo, pero él también me apoya a mí”, expresó. Según explicó, el objetivo siempre fue construir un entorno donde cada integrante encuentre respaldo en los demás.

Antonela Roccuzzo y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro Messi

La rosarina también aclaró que el funcionamiento de la familia no depende únicamente de ella. Por el contrario, considera que todos cumplen un papel importante dentro de esa estructura. Desde su mirada, la colaboración diaria es una de las claves que les permite sostener una dinámica ordenada mientras acompañan el crecimiento de sus hijos y afrontan los distintos desafíos que se presentan con el paso del tiempo.

A medida que sus proyectos profesionales fueron ganando espacio, Antonela Roccuzzo reconoció que encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal se convirtió en uno de sus mayores desafíos. Entre campañas, reuniones y nuevas oportunidades laborales, intenta organizar sus compromisos para mantener la cercanía con sus hijos. Aunque admitió que no siempre resulta sencillo coordinar todas las responsabilidades, aseguró sentirse agradecida por esta etapa y satisfecha con el esfuerzo que realiza para desarrollar sus propios objetivos.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi

Otro de los temas que abordó fue la importancia de aceptar que no todos los días transcurren de la misma manera. Antonela Roccuzzo explicó que aprendió a convivir con jornadas más complejas y a no exigirse alcanzar la perfección constantemente. Por eso, aconseja apoyarse en las personas cercanas, mantener una actitud positiva y entender que los días difíciles forman parte de cualquier proceso. Para ella, lo importante es conservar la perspectiva y no perder de vista aquello que realmente tiene valor en la rutina.

VDV