Sin Antonela Roccuzzo ni Tini Stoessel: así fue la divertida salida de las "mujeres de la selección" en la previa al partido

Previo al partido de Argentina en el Mundial 2026, Caro Calvagni, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero y Mandinha Martínez, entr otras, disfrutaron de una salida nocturna en Miami que cautivó a sus millones de seguidores. Las "mujeres de la selección" volvieron a dejar pruebas del vínculo cercano que mantienen y lo bien que se llevan. Sin embargo, dos ausencias puntuales llamaron la atención y despertaron especulaciones.

La divertida noche en Miami de Caro Calvagni, Agus Gandolfo, Emilia Ferrero y Mandinha Martínez

Mientras la selección argentina se prepara para afrontar el duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, las parejas de varios de los futbolistas aprovecharon una noche libre en Miami para reunirse y disfrutar de una salida entre amigas. Caro Calvagni, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero y Mandinha Martínez compartieron en Instagram distintas imágenes del encuentro, que rápidamente despertaron la atención de sus seguidores.

Las esposas de Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Emiliano "Dibu" Martínez se mostraron relajadas y sonrientes durante la velada, reflejando la amistad que construyeron a lo largo de los años acompañando a al equipo en cada competencia. Pero la imagen se completa con la presencia de

Ailén Cova, Magui Alcacer, Muri López Benítez , Yazmín Jaureguy, Irene Ariza y Antonella D'Alotta, conformando un numero grupo de salida.

La salida de las "mujeres de la selección" previo al partido

Las publicaciones permitieron conocer parte de la intimidad del grupo y dejaron en evidencia la cercanía que mantienen fuera de las canchas. La primera en compartir una postal grupal fue Agustina Gandolfo, quien resumió el encuentro con una particular frase: "Equipazo". Minutos más tarde, Caro Calvagni replicó el momento con otra fotografía y acompañó la postal con un mensaje dedicado a la Scaloneta: "Siempre bancando".

Para esta ocasión, Caro Calvagni, Agustina Gandolfo, Emilia Ferrero y Mandinha Martínez apostaron por prendas ceñidas al cuerpo y fieles a sus estilos personales. Mientras que parte del grupo optó por looks relajados, donde predominó el color negro.

Sin embargo, más allá de las imágenes de la reunión y los outfits, hubo un detalle que no pasó desapercibido entre los usuarios de las redes sociales: la ausencia de Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel. Ni la esposa de Lionel Messi ni la pareja de Rodrigo De Paul aparecieron en ninguna de las postales compartidas durante la noche, lo que rápidamente generó especulaciones entre los fanáticos.

La salida de las "mujeres de la selección" previo al partido

Por qué Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel faltaron al encuentro de las "mujeres de la selección"

Hasta el momento no trascendieron los motivos por los que Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel estuvieron ausentes en el encuentro de las parejas de los jugadores de la selección argentina. No obstante, una de las versiones que comenzó a circular es que la reunión habría estado vinculada al lanzamiento de Muchachas, la serie protagonizada por Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández; Muriel López Benítez, esposa de Lisandro Martínez; Emilia Ferrero; Agustina Gandolfo; Sabrina Di Marzo, pareja de Ángel Correa; y Agustina Bascerano, expareja de Germán Pezzella, para una plataforma de streaming.

De todos modos, tampoco puede descartarse que Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel hayan sido invitadas y, por distintos compromisos personales, decidieron no asistir. Por ahora, todas son especulaciones que no explican la verdadera razón de por qué no asistieron. Lo cierto es que en otras ocasiones, ellas tampoco se mostraron junto al resto de las mujeres y esto despierta rumores sobre el vínculo que existe entre ellas.

De esta manera, Caro Calvagni, Agus Gandolfo, Emilia Ferrero y Mandinha Martínez compartieron una salida nocturna en Miami y se llevaron toda la atención en redes sociales. Las "mujeres de la selección" disfrutaron de una divertida reunión previo al partido de Argentina contra Cabo Verde y las ausencias de Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel se hizo notar.