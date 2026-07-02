Las aventuras de Caro Calvagni en Disney en la previa al partido de la selección

Caro Calvagni es de las mujeres de la selección más queridas de las redes sociales, y más observadas por los expertos fashionistas. Desde su arribo a los Estados Unidos, impuso algunas de las tendencias más importantes de la intervención de la camiseta, mientras alentaba a Nicolás Tagliafico y a la selección argentina, durante los primeros partidos del Mundial 2026. Hace un par de días atrás, llegó a Florida, para el partido contra Cabo Verde que se disputará en Miami. Entre fotos en la playa y diversión, decidió hacer una escapada familiar a los parques de Disney, donde vivió desopilantes y tiernas aventuras.

Caro Calvagni en Disney

En la previa del partido de la selección, Caro Calvagni mostró sus aventuras en Disney

La llegada a Miami de algunas de las mujeres de la selección llevó a que ellas disfrutaran de unos días de tranquilidad, descanso y mucha compañía familiar, mientras sus parejas comienzan con los entrenamientos para su encuentro por las 16avos del Mundial 2026 contra Cabo Verde. Es por eso que las postales en la playa, las tendencias veraniegas, y las salidas con sus seres queridos se volvieron centro de miradas y tiernos comentarios de sus seguidores.

Caro Calvagni fue una de ellas, y sorprendió a sus padres y a su hermano con un día a pura diversión, magia y aventuras. La influencer los llevó a los parques de Disney, a solo unas horas en auto de Miami, el centro donde se hospedan. En su llegada, destacó por el look deportivo, de un enterizo nude cómodo para poder subirse a sus atracciones favoritas: las montañas rusas.

Los videos y las historias de Instagram destacaron la pasión de toda la familia por la adrenalina y los juegos que llevan al límite la diversión. Entre risas y la compañía de su papá y su hermano, demostró cómo pudo grabar mientras vivía una de sus experiencias favoritas. Sin embargo, el viaje se volvió aún más único cuando lograron que su mamá superara los miedos que tenía y se subiera a una montaña rusa con ellos. Las aventuras de Caro Calvagni sumaron aún más felicidad cuando ella logró conocer a Mickey Mouse y le tomaran una foto con el personaje animado.

La llegada de Caro Calvagni a Miami

Antes de su salida por los parques de Disney, Caro Calvagni arribó a Miami y, demostrando por qué es una de las influencers favoritas de todos, dio cátedra de moda y de relajación en la playa con amigos. La esposa de Nicolás Tagliafico se mantuvo en las salidas de tarde y reencuentros con seres queridos, con los que compartió algunas postales, siguiendo imponiendo moda sensual.

En su cuenta de Instagram, posteó algunas fotos de su primer día, y dio cátedra de la bikini roja como estrella de la próxima temporada del verano argentino. Calvagni lució un conjunto de tres piezas que eleva la microbikini de corte triangular clásica con un pareo translúcido anudado a la cintura de forma asimétrica, creando un movimiento fluido. Las gafas de sol de montura arquitectónica le sumaron al conjunto de estampado rallado, donde mezclaba el salmón con el rojo, y dejaron en claro cómo marcar al color estrella de la temporada de altas temperaturas.

Caro Calvagni en Miami

Sin embargo, y tras sus días en la playa, Caro Calvagni buscó ir más allá y viajó con su familia a los parques de Disney, para disfrutar de una aventura llena de adrenalina, magia y nuevos riesgos. Los usuarios de las redes sociales quedaron enternecidos con la unida relación de la influencer con sus seres queridos, y cómo busca el momento perfecto para hacerlos parte de su día a día.

A.E