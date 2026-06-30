Todas las fotos de Agus Gandolfo y Caro Calvagni tras su llegada a Miami para alentar a la selección: calor, playa y tendencias

Las mujeres de la selección convierten la cobertura del Mundial 2026 en una gran propuesta de tendencias, viajes de lujo y un lifestyle digno de las modelos de las redes sociales. Es por eso que, además de acompañar a sus parejas y de disfrutar de cada uno de los partidos, despliegan sus conocimientos fashionistas, dejando en claro por qué acumulan gran cantidad de seguidores y son el rostro de algunas de las mejores firmas deportivas. Miami se volvió el centro de su llegada, y las postales de la previa de Argentina vs Cabo Verde se volvieron virales en solo minutos. Es por eso que Agus Gandolfo y Caro Calvagni no dudaron en ser las primeras en postear sobre su arribo, y deslumbraron con una tarde a pura playa y moda.

Agus Gandolfo y Caro Calvagni en Miami

Las bikinis tendencia que impusieron Agus Gandolfo y Caro Calvagni en Miami

Miami será el centro del encuentro entre la selección argentina y Cabo Verde, para 16avos del Mundial 2026. Es por eso que las mujeres de los jugadores, sus familias y los simpatizantes tomaron su vuelo y viajaron hacia las playas de Florida, donde el calor y las tendencias los recibieron con los brazos abiertos. Agus Gandolfo y Caro Calvagni fueron de las primeras en arribar y no tardaron en postear algunos de los primeros paisajes que disfrutaron en su llegada. Entre tardes en la playa y salidas con seres queridos, inauguraron la temporada de verano, que llegará a la Argentina a finales de este año. De esta misma manera, impusieron los conjuntos tendencia y la bikini perfecta para disfrutar de ser el centro de atención.

Por un lado, Gandolfo apostó por un estilismo de crop top sin mangas de silueta boxy y cuello cerrado, que aporta un aire deportivo e irreverente, combinado estratégicamente con una microbikini texturada de tiro alto. Por el otro, Calvagni lució un conjunto de tres piezas que eleva la microbikini de corte triangular clásica con un pareo translúcido anudado a la cintura de forma asimétrica, creando un movimiento fluido. Las gafas de sol son el accesorio que ambas coincidieron, mostrando sus diferencias con un toque más urbano y XL translúcidos, como los de Agus, o de montura arquitectónica, como los de Caro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la elección del color estrella de la temporada de altas temperaturas. El rojo se apodera del asfalto veraniego y las costas más exclusivas, consolidándose como el manifiesto definitivo, lejos de quedar reservado únicamente para el invierno o las fiestas nocturnas. Agus Gandolfo y Caro Calvagni siguieron a las pasarelas internacionales de marcas icónicas como Chanel , Prada y Loewe que dictaminaron que la energía y vitalidad del rojo dominarán los meses de calor.

Agus Gandolfo y Caro Calvagni en Miami

La llegada de Agus Gandolfo y Caro Calvagni a Miami

La llegada de Agus Gandolfo y Caro Calvagni a Miami fue acompañada de postales de ensueño que compartieron en sus cuentas de Instagram. Con más de un millón de seguidores, cada una, dejaron en claro que tocaron Florida y fueron directamente a disfrutar de las playas y el calor, junto a sus más cercanos. Mientras sus parejas se preparan para el encuentro contra Cabo Verde, las influencers impusieron tendencia y se resguardaron en la diversión de la reconocida ciudad estadounidense, centro de vacaciones de muchas celebridades.

Por un lado, la esposa de Lautaro Martínez demostró sus mejores looks playeros, yendo del rojo pasión y tendencia hasta el estampado animal print que nunca deja de ser uno de los favoritos entre las celebridades. En esa línea, disfrutó de días en la playa y una cena con amigos y familia para celebrar el amor que se tienen. Por el otro, la esposa de Nicolás Tagliafico se mantuvo en las salidas de tarde y reencuentros con amigas, siguiendo imponiendo moda sensual.

Agus Gandolfo y Caro Calvagni en Miami

Sus seguidores disfrutaron de todas las fotos de Agus Gandolfo y Caro Calvagni tras su llegada a Miami para alentar a la selección. Entre el calor, la playa y las tendencias en bikinis, dejaron en claro que son de las mujeres de la selección más seguidas y que encuentran momentos de paz antes de que la Argentina enfrente a Cabo Verde en los 16avos del Mundial 2026.

A.E