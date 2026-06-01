Cami Homs mostró su "airport outfit" ideal para viajar: elegante y urbano

Cami Homs irrumpió en sus redes sociales con una imagen tan tierna como cargada de estilo. La influencer compartió una postal junto a su hija Aitana en la cual se la ve en el interior de un aeropuerto con un look ideal para realizar un viaje largo con un conjunto cómodo sin perder estilo ni elegancia. Madre e hija mantuvieron una impronta canchera y urbana chic combinando estilos y derrochando ternura en la web.

El "airport outfit" de Cami Homs

En las últimas horas, Cami Homs sorprendió a sus más de 1,3 millones de seguidores con un imponente look “airport urbano”, una tendencia de moda que combina comodidad, estilo y practicidad para viajar, especialmente en vuelos largos. Asimismo, este conjunto es ideal para aquellas mamás que tienen niños muy chiquitos ya que les permite realizar movimientos sin romper la estética del outfit.

Cami Homs | Instagram

En las imágenes propiciadas en su cuenta personal de Instagram, se la puede ver posando frente a cámaras mientras sostiene a upa a la pequeña Aitana de cuatro meses. Allí se destaca su vestimenta compuesta por un conjunto de dos piezas estilo sastrero con una paleta de colores en tono neutro. En la parte superior vistió una campera ajustada de mangas largas y cierre pronunciado color crema. Debajo, agregó una remera básica en tono negro que combinó con la pieza.

También utilizó un pantalón de tiro medio, corte recto y ancho -simil overzise- que cubría parte de su calzado. El mismo, si bien tenía una impronta deportiva, estaba compuesto por una tela liviana que cubría su silueta, aportando un aire cómodo, sensual y elegante a la vez. Para complementar la estética monocromática, sumó una amplia cartera de cuero negra con detalles a cuadros generados por los diseños que brindaban las costuras. Además, la misma estaba conformada por una cadena corta dorada que colgaba de su hombro izquierdo, ideales para viajar.

Cami Homs y Aitana en el aeropuerto | Instagram

Aitana sigue los pasos glam de su mamá, Cami Homs

No solo Cami Homs se robó todas las miradas de su comunidad digital, sino también Aitana. La beba, quien mira fijamente el fondo vidriado donde se asoma un avión, lució un conjunto haciendo matchy matchy con su mamá. El mismo consistió en un enterito estampado claro que cubría por completo sus piecitos. Esta prenda además de ser canchera sumó funcionalidad ya que protegió a la nena de las bajas temperaturas utilizando sólo esa pieza como abrigo.

En otra de las postales, se pudo observar a José “Principito” Sosa recorriendo los pasillos del aeropuerto llevando el cochecito de la bebé junto a una valija estilo carry-on. El futbolista también apostó por una vestimenta en clave urbana con rasgos overzise en la misma gama cromática que la influencer y su heredera. Para contrarrestar la sobriedad de los colores, lució un estampado de una rosa que recubría toda su espalda.

José "Principito" Sosa | Instagram

De esta manera, cargada de estilo, glamour y elegancia, Cami Homs mostró su airport outfit para dar inicio a sus vacaciones en familia. En compañía de su pareja y de su hija recién nacida, la influencer dejó en claro que la maternidad y la moda pueden ir perfectamente alineadas. Un look cómodo y urbano que reafirma su sello personal incluso en los momentos más cotidianos.