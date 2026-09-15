De Araceli González y Flor Torrente a Adrián Suar y Guillermo Francella: los looks del estreno de Con la nuestra en Avenida Corrientes

La noche del lunes 14 de septiembre, la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza se convirtió en punto de encuentro para numerosas figuras del espectáculo que acompañaron la función de prensa de Con la nuestra. Araceli González, Flor Torrente, Guillermo Francella y Adrián Suar fueron algunos de los invitados que dijeron presente, junto a otros reconocidos artistas, y cada uno aportó su propio estilo a una velada marcada por las risas, los aplausos y distintas elecciones de moda.

Elenco de Con la Nuestra

Con la nuestra, la nueva comedia que llegó al Paseo La Plaza

El lunes 14 de septiembre se realizó la función de prensa de Con la nuestra, la nueva comedia escrita por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem. La obra cuenta con un elenco integrado por Aruzzi, Marcelo De Bellis, Rafael Ferro, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá y Tomás Kirzner, bajo la dirección de Peto Menahem y con producción general de Preludio.

Puesta en escena de Con la Nuestra

La historia transcurre en un exclusivo country, donde tres vecinas y el instructor de tenis del barrio ingresan a la casa de Martín, un financista al que le entregaron dinero para una inversión que prometía convertirlos en millonarios. Lo que parecía un plan sencillo se complica cuando descubren que el hombre nunca se fue del país y, a partir de allí, comienzan a quedar al descubierto secretos, reproches y negocios dudosos.

Los looks que se robaron las miradas en la sala Pablo Nerida

Araceli González se convirtió en una de las protagonistas de la noche con un elegante conjunto de sastrería en rojo intenso. La actriz y modelo eligió un traje de dos piezas compuesto por un blazer cruzado de corte amplio y un pantalón de pierna ancha, ambos en el mismo tono, una apuesta que llevó el tailoring a una versión sofisticada y con mucha presencia. El detalle que rompió con la uniformidad del rojo fue la blusa rosa de cuello alto, confeccionada en una tela liviana y ligeramente translúcida.

Araceli González, Flor Torrente, Adrián Suar junto a Rocío Robles y Guillermo Francella

Flor Torrente, por su parte, eligió una propuesta más relajada, aunque sin resignar elegancia. La actriz llevó un blazer blanco de corte ligeramente oversized, acompañado por una prenda del mismo tono debajo, y sumó un detalle distintivo sobre el pecho: un adorno en forma de flor o broche de inspiración artesanal, acompañado por tiras que caían sobre la solapa. Para darle un aire más descontracturado al conjunto, incorporó un jean celeste de lavado claro y calce recto.

Turco Husain, Romina Ansaldo, Mery del Cerro, Meme Bouquet, Miguel Ángel Rodríguez y Franco Yan

Adrián Suar apostó por una de sus combinaciones más clásicas: el negro como protagonista. El actor llevó un blazer de corte tradicional sobre una remera negra de cuello redondo. El pantalón negro, de corte recto y ligeramente holgado, mantuvo la línea del conjunto, mientras que las zapatillas deportivas negras con detalles blancos y suela robusta le dieron un giro más casual.

Flor Torrente, Rocío Robles, Pablo Giralt y Soledad Solaro

Finalmente, Guillermo Francella también eligió una propuesta dominada por el negro, aunque incorporó distintas texturas para darle personalidad al conjunto. El actor llevó una campera de cuero de corte recto y estructura marcada, con cuello alto y varios bolsillos con solapa, que se convirtió en la pieza central de su estilismo. Debajo sumó una prenda de cuello alto y una bufanda de lana en tonos negros, grises y bordó, mientras que completó con pantalón y zapatos negros de cuero.

Julieta Ortega, Nancy Duré. Luli Drozdek y Benicio Gravier

Ferán Mirás, Teté Coustarot, Sebastián Wainraich, Dalia Gutmann y Mery del Cerro

Así se vivió Con la Nuestra desde los camarines

Teté Coustarot, Guillermo Francella, Fenán Mirás, Gloria Carrá, Coco Sily, Patricia Echegoyen, Jorgelina Aruzzi

Guillermo Francella, Araceli González, Adrián Suar, Toto Suar, Marcelo Bellis, Rafael Ferro

Peto Menahem, Adrián Suar, Marcelo Bellis, Toto Suar, Patricia Echegoyen, Jorgelina Aruzzi, Rafael Ferro

La función de prensa de Con la nuestra no solo reunió a figuras del espectáculo para acompañar al elenco, sino que también dejó una variada muestra de estilos. Desde el impresionante traje rojo de Araceli González hasta la propuesta urbana de Flor Torrente, pasando por los looks sobrios de Adrián Suar y Guillermo Francella, la noche en el Paseo La Plaza tuvo la moda como otra de sus protagonistas.

Créditos: Prensa Con la nuestra