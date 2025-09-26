En la Argentina y donde se casó una famosa pareja: revelaron en qué lugar será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Luego de muchos rumores que apuntaban a una supuesta cancelación de su boda, finalmente se confirmó que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul darán el "Sí, quiero" este año. El ciclo de espectáculos que no dudó en revelar la noticia fue Intrusos, donde además compartieron la fecha y los detalles del lugar elegido por la pareja.
El lugar que eligieron Tini Stoeseel y Rodrigo De Paul para su casamiento soñado
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sellarán su amor con un casamiento soñado en Argentina, según confirmaron, este viernes, en Intrusos. Tras su reconciliación, la cantante y el futbolista de la Selección no dudaron en proyectar juntos. Tanto es así que, después de pasar por el altar, se irían a vivir juntos a Estados Unidos, donde él juega actualmente y ella lleva su agenda laboral con respecto a la música.
La periodista Paula Varela reveló que, después de versiones que señalaban que no se casarían, pudo chequear la información con fuentes cercanas a ellos y comprobar que ya están preparando lo que será su gran boda. Acerca de por qué será el próximo 20 de diciembre, contó: "Ellos se van a casar ahora porque se van a vivir a Miami, ella necesita tener este compromiso legal para estar allá con él".
Luego, la panelista reveló que el lugar escogido por Tini Stoessel y Rodrigo De Paul es el mismo que eligió otra pareja famosa. "Me confirman que se casan en el Dok Haras, donde se casó Stefi Roitman y Ricky Montaner", expresó y nombró a otras figuras que también se casaron allí como Cande Tinelli y Coti Sorokin, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.
Este sitio se encuentra ubicado en Exaltación de la Cruz y es conocido por ser un exclusivo multiespacio para todo tipo de eventos sociales. Rodeado de espacios verdes y ambientes que se destacan por su arquitectura, el Dok Haras se volvió uno de los más elegidos para uniones matrimoniales.
Su espacio principal es El Picadero, que conserva su infraestructura original y puede albergar hasta 700 invitados. Además, el complejo cuenta con pabellones temáticos, una cava subterránea con más de tres mil botellas, una capilla para ceremonias religiosas y casas de huéspedes para la preparación de los novios.
Además, Paula Varela aseguró en Intrusos que Tini Stoessel terminará las funciones de su nuevo show Futtura en noviembre y en el último mes del año se enfocará sólo en el gran festejo de su casamiento con Rodrigo De Paul. Sobre este tema también agregó que la artista y el jugador del Inter de Miami están buscando un filmmaker y el catering para dicho día.
Por último, relató que algunos de los invitados famosos que están en la lista son: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, María Becerra y J Rei, Nicki Nicole y Lamine Yamal, Leandro Paredes y Camila Galante, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Emilia y Duki. En resumen, la boda de Tini Stoeseel y Rodrigo De Paul se llevará a cabo en Argentina, más precisamente en el Dok Haras, donde se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner en enero de 2022.