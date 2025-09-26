En la Argentina y donde se casó una famosa pareja: revelaron en qué lugar será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Luego de muchos rumores que apuntaban a una supuesta cancelación de su boda, finalmente se confirmó que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul darán el "Sí, quiero" este año. El ciclo de espectáculos que no dudó en revelar la noticia fue Intrusos, donde además compartieron la fecha y los detalles del lugar elegido por la pareja.

El lugar que eligieron Tini Stoeseel y Rodrigo De Paul para su casamiento soñado

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sellarán su amor con un casamiento soñado en Argentina, según confirmaron, este viernes, en Intrusos. Tras su reconciliación, la cantante y el futbolista de la Selección no dudaron en proyectar juntos. Tanto es así que, después de pasar por el altar, se irían a vivir juntos a Estados Unidos, donde él juega actualmente y ella lleva su agenda laboral con respecto a la música.

La periodista Paula Varela reveló que, después de versiones que señalaban que no se casarían, pudo chequear la información con fuentes cercanas a ellos y comprobar que ya están preparando lo que será su gran boda. Acerca de por qué será el próximo 20 de diciembre, contó: "Ellos se van a casar ahora porque se van a vivir a Miami, ella necesita tener este compromiso legal para estar allá con él".

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Luego, la panelista reveló que el lugar escogido por Tini Stoessel y Rodrigo De Paul es el mismo que eligió otra pareja famosa. "Me confirman que se casan en el Dok Haras, donde se casó Stefi Roitman y Ricky Montaner", expresó y nombró a otras figuras que también se casaron allí como Cande Tinelli y Coti Sorokin, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Este sitio se encuentra ubicado en Exaltación de la Cruz y es conocido por ser un exclusivo multiespacio para todo tipo de eventos sociales. Rodeado de espacios verdes y ambientes que se destacan por su arquitectura, el Dok Haras se volvió uno de los más elegidos para uniones matrimoniales.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Su espacio principal es El Picadero, que conserva su infraestructura original y puede albergar hasta 700 invitados. Además, el complejo cuenta con pabellones temáticos, una cava subterránea con más de tres mil botellas, una capilla para ceremonias religiosas y casas de huéspedes para la preparación de los novios.

Además, Paula Varela aseguró en Intrusos que Tini Stoessel terminará las funciones de su nuevo show Futtura en noviembre y en el último mes del año se enfocará sólo en el gran festejo de su casamiento con Rodrigo De Paul. Sobre este tema también agregó que la artista y el jugador del Inter de Miami están buscando un filmmaker y el catering para dicho día.

Por último, relató que algunos de los invitados famosos que están en la lista son: Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, María Becerra y J Rei, Nicki Nicole y Lamine Yamal, Leandro Paredes y Camila Galante, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Emilia y Duki. En resumen, la boda de Tini Stoeseel y Rodrigo De Paul se llevará a cabo en Argentina, más precisamente en el Dok Haras, donde se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner en enero de 2022.