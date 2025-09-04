Este es el show de Tini Stoessel que arrasa en Flow: cómo verlo

Mientras Tini Stoessel prepara su próximo concierto Futtura en Tecnópolis, su última presentación en vivo presentando su disco Un mechón de pelo causa furor en Flow. Sus fanáticos pueden ver el concierto desde varias cámaras ubicadas en el Club de Polo Hurlingham, donde se realizaron cinco shows en mayo de 2024.

Cuál es el show más visto de Tini Stoessel que está disponible en una plataforma

Las plataformas juegan un rol importante en la actualidad a la hora de entretener a los suscriptores. Desde películas, series y hasta shows en vivo, se pueden ver allí en tiempo y forma que uno lo desee. Tal es el caso de Flow que cuenta en su catálogo con la presentación de Tini Stoessel en el Club de Polo Hurlingham, donde realizó un show más íntimo para dar a conocer las canciones de su último álbum, Un mechón de pelo.

Este contenido exclusivo para los fieles seguidores de la artista está disponible en Argentina, Paraguay y Uruguay en el canal 605. La única condición para poder acceder a él es estando suscripto en Flow. Un concierto que se pospuso por fuertes tormentas en Buenos Aires y pudo verse finalmente a principios de abril, en el que Tini desplegó todo su talento para mostrar que no solo canta, sino que también baila y actúa arriba del escenario, confirmando así que es una de las artistas más completas de la nueva generación de cantantes.

Tini Stoessel

Su escenografía contó con un arco grecorromano de 18 metros de altura especialmente diseñado para el recital, una plataforma giratoria de 25 metros traída desde Alemania y 200 luces robóticas que realizan un juego permanente durante toda la presentación. Al ser un lugar con capacidad de 5.000 personas, un número bajo al que suele tener en sus shows habituales en estadios, la estrella pop decidió junto a sus productores no colocar pantallas y enfocarse en la puesta en escena.

El show más personal de Tini Stoessel

Con un look comfy en color gris y su cabello rubio platinado súper corto, Tini Stoessel dio comienzo a su show acompañada de 30 bailarines, encapuchados y de jogging al igual que ella, e interpretando una significativa canción para ella. Se trata de Miedo, tema que habla de la depresión que atravesó durante los últimos años y por la cual debió alejarse de las redes sociales.

Tini Stoessel

Las cámaras colocadas estratégicamente en cada rincón del sitio permitieron seguir cada movimiento de la cantante y registrar el original encuentro con sus fanáticos en un lugar atípico. Esta filmación que dura 50 minutos y que contó con un repertorio completo que refleja su último disco se encuentra aún disponible en Flow y es de la más vistas.

Así, con una gran apuesta en escena y a corazón abierto, este es el show de Tini Stoessel que arrasa en Flow y que puede verse por el canal por el canal 605 de la plataforma. La única condición para poder disfrutarlo desde la comodidad del hogar es estar suscripto.