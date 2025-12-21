Así es la nueva terraza de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: diseño contemporáneo, tonos neutros y pensada para disfrutar del jardín

La nueva terraza de Nicolás Cabré y Rocío Pardo se convirtió en una verdadera postal de diseño y bienestar. A pocos días de haber celebrado su extravagante boda inspirada en un auténtico cuento de hadas, la pareja comenzó a mostrar detalles de su hogar ubicado en la provincia de Córdoba, donde el contacto con la naturaleza y el confort moderno se combinan de manera armónica. Este espacio exterior refleja una búsqueda clara: crear un refugio relajado, elegante y funcional para disfrutar del aire libre durante todo el verano sin el ritmo frenético del espectáculo y de la gran ciudad.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo concretan sus sueños para el verano

A través de su cuenta personal de Instagram, Rocío Pardo abrió la ventana de su intimidad y mostró los detalles de cómo quedó este rincón de su hogar en Villa Carlos Paz. En línea con el estilo de vida que hoy comparte con Nicolás Cabré, la actriz apostó por una terraza de estética contemporánea, dominada por tonos neutros y materiales nobles. El piso de grandes placas en gris cemento aporta continuidad visual y sobriedad, mientras que las paredes revestidas en ladrillo visto generan un contraste cálido y sofisticado. Este recurso arquitectónico no solo suma textura, sino que también refuerza la identidad moderna del inmueble.

El mobiliario de jardín es uno de los grandes protagonistas del espacio. Sillones de diseño orgánico, mesas bajas y asientos amplios invitan al descanso y a la contemplación del entorno verde que rodea la propiedad. Las piezas, de líneas curvas y acabados suaves, se integran con naturalidad al paisaje, reforzando la sensación de relax y confort. Todo parece pensado para apreciar el atardecer o encuentros íntimos al aire libre. “Amo el verano”, escribió rozagante la joven posando desde diferentes ángulos de su terraza.

Los colores elegidos siguen las tendencias actuales en deco: beige, arena, gris claro y blanco tiza dominan la escena, generando una atmósfera luminosa y serena. Estos tonos no solo amplían visualmente el espacio, sino que también dialogan con el verde del jardín, logrando un equilibrio visual que transmite calma y sofisticación sin excesos.

Otro elemento clave es el gran gazebo que corona la terraza. Con estructura clara y una amplia lona, se convierte en el aliado ideal para proteger del sol sin perder elegancia. Debajo, los sillones se transforman en un living exterior que invita a disfrutar tanto de los días soleados como de las tardes templadas.

El guiño espiritual que aportó Rocío Pardo a su terraza

La presencia de esculturas decorativas y detalles minimalistas suma personalidad al ambiente. Una imponente figura de un Buda de estilo zen, plantas estratégicamente ubicadas y luminarias discretas aportan carácter sin sobrecargar el espacio. Cada elemento parece tener un propósito claro para Rocío Pardo: acompañar el diseño general y reforzar la sensación de armonía entre interior y exterior, algo muy valorado en aquellos que están buscando un refugio ideal para desconectar de la vorágine del día a día.

Así, Nicolás Cabré y Rocío Pardo consolidan una propuesta estética que va más allá de la moda y se alinea con un estilo de vida relajado y natural. Tras su reciente boda de ensueño y en pleno disfrute de su hogar cordobés, la pareja demuestra que la terraza puede convertirse en el corazón de la casa: un espacio de encuentro, descanso y conexión con el entorno, donde el diseño y la funcionalidad conviven en perfecta sintonía.

