Cuánto cuesta el lujoso auto que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez

Desde que está en pareja con Mauro Icardi, el nivel de vida de Eugenia “China” Suárez aumentó exponencialmente -al igual que su patrimonio-: viajes por todo el mundo, mansiones en Buenos Aires y en Turquía y ropa de sofisticadas marcas de indumentaria le agregaron prestigio a su día a día. Maravillada con el nuevo mundo que la rodea, la actriz fue nuevamente sorprendida por su actual novio, quien se anticipó a la Navidad y le regaló un lujoso auto que no dudó en presumir en su cuenta personal de Instagram.

Así es el extravagante auto que recibió la China Suárez

Una vez más, la China Suárez utilizó sus redes sociales para hacer alarde de los millonarios obsequios que le hace Mauro Icardi. En esta oportunidad la artista mostró con sumo orgullo el increíble auto que recibió como regalo de Navidad: un exclusivo Roll Royce chino.

A juzgar por las imágenes compartidas por ella misma, el capitán del Galatasaray invirtió una millonaria suma de dinero en un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico de lujo. Sin ánimos de mostrar el color y los pormenores de este auto de alta gama, se pudo saber que el valor de mercado ronda entre los 93.989 € y los 130.656 €.

El interior, completamente equipado con última tecnología, estuvo marcado por detalles que le aportaron su personalidad: en el volante colgaba un amigurumi de navidad, mientras que en el parabrisas colocó un pequeño búho. En la zona de la caja de cambio, se pudo observar una tarjeta con una dedicatoria, pero la protagonista de la Hija del Fuego decidió preservar la intimidad y lo tapó sutilmente con emojis de corazones.

El detalle que pone en jaque a Mauro Icardi

Para aquellos que siguen de cerca la vida de la China Suárez y de Mauro Icardi cada paso que da la pareja es seguido puntillosamente con lupa. Es por ello que, los usuarios no tardaron en atribuir este lujoso vehículo a los que concede el Galatasaray a sus jugadores para mantener el confort y el prestigio en los integrantes de su plantel.

El detalle clave fue el colgante que caía sutilmente del espejo retrovisor, el cual consistió de una pequeña tarjeta con las iniciales y los colores institucionales del club turco y la fecha de su creación -Galatasaray 1905-. Este dato no menor, despertó los comentarios de los cibernautas que también recordaron el extravagante auto que le regaló a Wanda Nara en 2014.

“En un mes muy importante para nosotros te hago este regalito. Te Amo @wandaicardi #RollsRoyce #RR #elqueQuerías”, escribió por aquel entonces el ex de la conductora de MasterChef Celebrity deslizando la imagen sonriente de su -por aquel entonces- esposa. Aquel exclusivo ejemplar, tenía un valor de 300 mil dólares, lo que significa que no repara en gastos a la hora de agasajar a sus parejas.

Con esta nueva adquisición, la China Suárez aumentó su patrimonio pese a las continuas comparaciones sobre los gastos que Mauro Icardi realizaba con Wanda Nara. Para la intérprete esto corresponde a un capítulo del pasado y no repara en hacer alarde de los detalles románticos que tiene su compañero de vida. Cabe destacar que no es la primera vez que recibe un vehículo de alta gama como regalo ya que hace dos años atrás -en 2023-, para su cumpleaños, Rusherking la había sorprendido con un Volkswagen New Beetle, vintage descapotable.

