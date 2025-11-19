Fue hija de Arturo Puig, se casó con un galán, vendió artesanías en la playa y hoy le dice que no a la tele: la nueva vida de Juli Fazzari

En 1991, Grande Pa! se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de la televisión argentina. La comedia familiar encabezada por Arturo Puig llegó a marcar 63 puntos de rating y se exportó a numerosos países de Latinoamérica. Entre sus protagonistas estaban “las chancles”, las tres hijas del personaje principal, interpretadas por Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue. La popularidad de aquellas jóvenes actrices las instaló en la memoria colectiva, aunque cada una tomó rumbos distintos. En el caso de Julieta, su historia quedó atravesada por nuevas búsquedas, una familia consolidada y un presente lejos de los estudios de TV.

Julieta Fazzari en Grande Pa!

Julieta Fazzari encarnó a una de las hijas de Arturo Puig en Grande Pa!

Fazzari encarnó a Ángela, la hija del medio, y continuó su carrera por algunos años más. Participó en producciones como Montaña rusa, otra vuelta, Los hermanos Pérez Conde, Ricos y famosos y De corazón. Su vocación había aparecido temprano: “Yo quería ser actriz y empecé a estudiar cuando tenía 6 años. Fue un remo contra corriente, porque mi familia no quería saber nada”, recordó cuando el elenco se reunió para celebrar los 25 años del éxito.

Julieta Fazzari

La vida personal le presentó un nuevo capítulo cuando conoció a Octavio Borro, uno de los galanes de Jugate conmigo. Al principio los unió una amistad, pero el vínculo cambió tiempo después, cuando coincidieron en la obra musical El mago de Oz, con la que recorrieron el país. Durante esas giras comenzaron una relación, se casaron y formaron una familia. Tuvieron dos hijas, Nina y Mila, y durante un período vivieron en Panamá, donde vendieron artesanías en la playa antes de instalarse definitivamente en Quilmes.

Julieta Fazzari con su esposo, Octavio, y su primera hija

La vida de Julieta Fazzari lejos de la televisión

Mientras su vida familiar crecía, su vínculo con la televisión se fue apagando. “La verdad es que tampoco me llamaban de tantos lados para actuar y en un momento me cansé de buscar. Hoy por hoy estoy bien como estoy. Es más, si me decís hoy de hacer tele te diría que no, porque no me da mucho tiempo”, explicó.

Julieta Fazzari con sus hijas

Hoy, con 46 años y más de dos décadas de matrimonio, Julieta mantiene un perfil bajo y combina su trabajo como actriz y cantante con la crianza de sus hijas. En redes sociales comparte fragmentos de su día a día y, a más de treinta años del estreno de Grande Pa!, continúa siendo reconocida y muy querida por los seguidores del clásico de los ’90 que la vio crecer frente a las cámaras.

F.A