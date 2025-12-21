Catherine Fulop atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida: en poco más de tres meses se convertirá en abuela por primera vez. En ese contexto de emoción familiar, la actriz se animó a hablar públicamente sobre cómo vive el embarazo su hija, Oriana Sabatini, y sorprendió al revelar el motivo por el cual la cantante no quiere seguir viviendo en Italia.

Catherine Fulop reveló el motivo por el que Oriana Sabatini no quiere vivir más en Italia

Esta semana, Catherine Fulop se sentó en el living de Otro día perdido (eltrece), el ciclo que conduce Mario Pergolini, y dejó una confesión inesperada que rápidamente despertó la ilusión de los hinchas de Boca. Con total sinceridad, explicó por qué Oriana Sabatini no se siente cómoda en Roma y evalúa la posibilidad de regresar a la Argentina.

A pocas semanas de convertirse en abuela por primera vez, la artista dijo: "Oriana es la que está hinchando las pelotas, que se quiere ir de Roma. Porque como se fue Lea (Paredes) y Cami (Camila Galante, su mujer), ellos eran así curruñitas, hacían pijamadas, estaban todo el día juntos". De esta manera, Cathy mencionó cómo le afectó a su hija, que está tránsitando la recta final del embarazo, el regreso a la Argentina de Camila Galante y Leandro Paredes.

"Hablando en serio, Ori está muy sola", se sinceró la actriz. Sin embargo, aclaró que, de concretarse un eventual regreso a Buenos Aires, un rumor que circula desde hace meses en el ambiente futbolero, no sería inmediato: "Si es, será para junio. Ahora no. Oriana va a ser mamá en marzo y yo ya tengo pasaje para Roma en enero".

Oriana Sabatini, Cathy Fulop y Ova Sabatini

Sobre el final de la charla, Mario Pergolini le preguntó qué opina ante la posibilidad de que Paulo Dybala juegue en Boca, teniendo en cuenta que su esposo, Ova Sabatini, es un reconocido hincha de River. Fiel a su estilo, Catherine cerró con humor: "Si a Ova le dicen que le devuelven a la hija y a la nieta, no le va a quedar otra que decir que sí".

Así fue el reencuentro entre Oriana Sabatini y Camila Galante en Roma

Después de unos días de vacaciones en Finlandia, Camila Galante y Leadro Paredes viajaron a Roma para reencontrarse con Oriana Sabatini y Paulo Dylaba. A través de su perfil de Instagram, la influencer mostró la intimidad del paseo que hizo con la hija de Catherine Fulop por las calles de la capital italiana.

Oriana Sabatini junto a Camila Galante y Leandro Paredes

"Los amamos mucho", escribió Camila en una foto que compartió junto a Oriana pero de la que también participaron sus hijos Giovanni y Lautaro, y su pareja, Leandro Paredes. Si bien todavía no hicieron ninguna declaración pública, todo parece indicar que las familias pasarán juntas la Navidad.