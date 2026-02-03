El tajante descargo de Nicki Nicole tras las versiones sobre su encuentro con Billie Eilish en los Grammys

Nicki Nicole fue una de las representantes argentinas que llegó a ir a los Premios Grammy 2026. En sus redes sociales, no dudó en mostrar su emoción, y su nombre se volvió tendencia, tras haberse tomado fotografías con famosos de renombre como Zara Larsson o Billie Eilish. Sin embargo, los haters también aparecieron y apuntaron contra ella. En específico, se dio a conocer un video donde se escuchaba un poco de la charla entre Nicki y Billie, y las críticas fueron en su contra. Dolida por la situación, no tardó en emitir un tajante descargo al respecto.

Nicki Nicole, Billie Eilish / Créditos: AFP

El tajante descargo de Nicki Nicole tras las versiones sobre su encuentro con Billie Eilish

Nicki Nicole volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez no por un romance, sino por el encuentro con una cantante internacional. La argentina viajó a los Premios Grammy, donde impuso tendencia total white y sensual, y posó junto a importantes celebridades. Una de ellas fue Billie Eilish, la icónica artista que ganó Canción del Año por “Wildflower”. Ambas mujeres tuvieron un breve intercambio, donde muchos usuarios notaron que hablaron de un meme que aseguraba que eran parecidas. Ante esto, los haters apuntaron contra Nicki Nicole, ya que aseguraron que ella se había autodenominado "la Billie Eilish argentina", durante la charla con la cantante.

La rosarina contestó algunos de los mensajes de odio en su cuenta de X, pero la tristeza fue tanta que decidió emitir un duro comunicado a sus seguidores. "La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar", comenzó exponiendo. De esta manera, sentenció: "Sepan que el odio diario realmente afecta y mucho, yo no soy nadie para dar lecciones de moral pero agradecería que si no te gusta mi música y mi mundo simplemente no lo consumas, no hace falta remarcar cada segundo de la forma más cruel posible que lo que hago no te gusta". Lali Espósito salió en su defensa, y citó a Bad Bunny, el ganador de Mejor Álbum por "Debí tirar más fotos".

El tajante descargo de Nicki Nicole, y el apoyo de Lali Espósito

Charla cómplice y un meme compartido: así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Billie Eilish

Las redes sociales explotaron de emoción cuando se viralizó una fotografía de Nicki Nicole y Billie Eilish. Ambas mujeres se encontraron en los Grammy, y la argentina no dudó en acercarse a darle sus felicitaciones por el premio. Fue así que, según contó ella, la estadounidense le recordó un meme que vio donde las comparaban y decían que eran parecidas. Ambas se rieron al respecto, y la rosarina la invitó a que volviera a la Argentina cuando pudiera.

La foto viral de Nicki Nicole y Billie Eilish

El video y las fotografías trajeron a los haters, quienes apuntaron del nivel de inglés de Nicki Nicole y de la forma en la que se dirigió a Billie Eilish. Sin dudarlo, y cansada de los comentarios, decidió emitir un tajante comunicado, admitiendo que no la estaba pasando bien con las cosas que leía sobre ella. Si bien recibió el apoyo de sus fanáticos y de sus colegas, la cantante no volvió a compartir ni hablar del tema, y dejó pasar el tiempo para que disminuyeran las críticas.

A.E