Nicki Nicole hizo historia en el Teatro Colón y marcó tendencia con su look sinfónico: sastrería moderna y guiños clásicos

La noche del viernes 20 de febrero quedó marcada como un nuevo hito en la carrera de Nicki Nicole. Bajo la histórica cúpula del Teatro Colón, la rosarina realizó un concierto sinfónico junto a una orquesta de más de 70 músicos dirigida por Nicolás Sorín y se convirtió en la primera mujer del género urbano en presentar un show completo en el escenario más emblemático de la Ciudad de Buenos Aires.

Para una cita inolvidable, la artista apostó por la sastrería de alto impacto de María Gorof, quien diseñó dos trajes a medida en tonos Noir y Off White que reinterpretaron el código clásico del esmoquin desde una mirada contemporánea y escénica.

Nicki Nicole en el Teatro Colón (Foto: Dale Play)

Los impactantes looks de Nicki Nicole en el Teatro Colón

Durante su noche en el Teatro Colón, Nicki Nicole brilló con la versión Noir: un traje de dos piezas confeccionado en crepé. El blazer, de silueta oversize levemente entallada, destacó por sus hombros estructurados y solapas de líneas arquitectónicas que definían la figura con precisión. En guiño al smoking tradicional, las solapas en seda intensificaron el contraste y aportaron un aire sofisticado y atemporal.

Los diseños de María Gorof

Como detalle distintivo, el diseño incorporó estrellas concebidas como piezas de joyería, a modo de gemelos, bordadas a mano en cristales silver. Bajo las luces tenues del escenario y entre candelabros encendidos, esos destellos acompañaron la narrativa simbólica del show.

Nicki Nicole en el Teatro Colón (Foto: Dale Play)

El pantalón wide leg, de tiro bajo y pinzas marcadas, aportó verticalidad y un movimiento fluido que acompañó cada paso sobre el escenario. El estilismo se completó con una camisa en crepé de seda a tono, con cuello de puntas largas y puños protagonistas que asomaban bajo las mangas del blazer. La corbata, en el mismo material, reforzó la impronta andrógina y poderosa del conjunto.

En su segunda salida, en tono Off White, la propuesta mantuvo la misma estructura pero ofreció una lectura más luminosa y etérea, en diálogo con la dramaturgia casi operística del espectáculo. Así, Nicki Nicole no solo fusionó trap y sinfonía, sino también tradición y modernidad en su vestuario.

Nicki Nicole apostó a un beauty look minimalista

En sintonía con la impronta sofisticada del vestuario, Nicki Nicole apostó por un beauty look de fuerte impronta dramática. La cantante llevó el cabello lacio, con raya al medio y recogido en una colita baja, un peinado pulido que despejó el rostro y potenció la estructura del esmoquin.

En cuanto al maquillaje, eligió una piel impecable y aterciopelada, con contornos suaves que definieron sus facciones bajo las luces tenues del Teatro Colón. La mirada, protagonista absoluta, se destacó con sombras en tonos oscuros y delineado preciso, mientras que los labios en un nude rosado equilibraron el conjunto con elegancia. Un beauty look sobrio pero poderoso, pensado para dialogar con la teatralidad de la puesta sin perder identidad.