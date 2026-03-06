Aseguran que Wanda Nara usa el anillo que le dio Mauro Icardi para insinuar su compromiso

Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena mediática tras salir a la luz una llamativa versión que la une a Mauro Icardi. La misma surge tras su particular posteo en redes sociales donde insinúa que se comprometió con Martín Migueles durante su romántica estadía en Italia.

El explosivo rumor que vincula Wanda Nara con Mauro Icardi

En medio de las idas y vueltas mediáticas que rodean a Mauro Icardi y Wanda Nara, en los últimos días se conoció un dato que podría marcar un antes y después en su historia. Según trascendió, el próximo miércoles 11 de marzo sería una fecha clave, ya que ese día, de acuerdo con la Justicia italiana, se cumpliría el plazo legal necesario para que el futbolista sea considerado formalmente separado y, de ese modo, podría avanzar con sus planes de casamiento con la China Suárez.

Sin embargo, antes de que esa información comenzara a circular públicamente, Wanda Nara volvió a generar revuelo en redes sociales. La empresaria cosmética se encargó de sembrar dudas acerca de una posible boda con su actual novio, Martín Migueles. El posteo que despertó sospechas fue una foto de ambos en Italia, donde disfrutan de unas románticas vacaciones.

Wanda Nara y Martín Migueles en Italia

Casualmente, Wanda Nara muestra en la misma su mano izquierda que posee un exclusivo anillo de diamantes. Aunque eso no fue todo ya que agregó una llamativa frase: “¿Te querés casar conmigo?”. La publicación despertó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores, quienes rápidamente se preguntaron si se trataba de una propuesta de matrimonio.

El posible origen del anillo de compromiso que lució Wanda Nara

En medio de rumores de casamiento entre Mauro Icardi y la China Suárez, esta coincidencia llama mucho la atención. Tanto es así que, este viernes 6 de marzo, en La Mañana con Moria (eltrece) analizaron acerca del origen del accesorio que mostró Wanda Nara en su red social de Instagram. En este sentido, los periodistas Gustavo Méndez y Nazarena Di Serio dieron a entender que la conductora sacó del baúl de los recuerdos la joya que le regaló el futbolista años atrás.

"Ese anillo es muy parecido al que le había regalado Mauro Icardi para su compromiso”, aseguró el panelista, insinuando que podría tratarse de la misma pieza que lucía cuando estaba en pareja con él. A partir de esta observación surgió una nueva teoría sobre el accionar de Wanda Nara. “Se dice que ella habría sacado el anillo del cajón, se lo habría puesto y después fingió demencia”, sumó Nazarena Di Serio, entre risas, agregando más picante a la versión.

Wanda Nara y Mauro Icardi

En caso de que esto sea cierto, no sorprendería porque no es la primera vez recurre a esto para generar repercusiones en los medios. En eventos públicos y ya separada de Mauro Icardi, Wanda Nara decidió usar el anillo de compromiso que él le regaló tiempo atrás. Esta particular decisión significó para muchas personas una clara provocación a la China Suárez, quien comenzaba a salir con el jugador del Galatasaray.

De esta manera, aseguran que Wanda Nara usa el anillo que le dio Mauro Icardi para insinuar su compromiso con Martín Migueles. Esta polémica versión trasciende luego de la publicación de la cantante, que encendió nuevamente las especulaciones sobre el vínculo con su expareja y sus planes de casarse con su actual pareja.