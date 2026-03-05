Por qué la China Suárez y Mauro Icardi podrían casarse el 11 de marzo

La China Suárez y Mauro Icardi se muestran súper enamorados, aunque para muchas personas esto sigue siendo una clara provocación a Wanda Nara. Tras sus románticas fotos en Italia, trascendió que la pareja ya tiene fecha definida para sellar su historia de amor, que comenzó a finales de 2024 en medio de fuertes repercusiones.

Los detalles del casamiento de la China Suárez y Mauro Icardi

Mientras Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena por sembrar rumores de un posible casamiento con Martín Migueles, la China Suárez y Mauro Icardi ya tendrían una fecha en mente para dar un paso importante en su relación. La información fue revelada por el periodista Facundo Ventura en el programa La posta (TV Pública) y causó revuelo en redes sociales.

De acuerdo con su versión, la actriz y el jugador del Galatasaray ya habría definido cuándo le gustaría casarse. Si bien el vínculo entre ambos comenzó en medio de polémicas mediáticas, con el paso del tiempo se habría consolidado. Tanto es así que la pareja desea celebrar su boda en los próximos días. Sin embargo, muchas personas se preguntaron sobre la veracidad de esta versión ya que Mauro Icardi aún se enfrenta a Wanda Nara en la Justicia italiana para obtener, finalmente, el divorcio.

La China Suárez y Mauro Icardi

Acerca de esta duda, Facundo Ventura explicó: "A partir de la fecha elegida están en condiciones de casarse porque se cumplen dos años del plazo exigido por la legislación italiana para que pueda decretarse el divorcio". En este sentido, dio a conocer que la boda se realizará el próximo miércoles 11 de marzo en Italia. Además, señaló que, casualmente, sería dos días después del cumpleaños número 34 de la China Suárez.

Revelan cuándo se comprometieron la China Suárez y Mauro Icardi

Por su parte, Gustavo Méndez contó que el compromiso de la China Suárez y Mauro Icardi fue el año pasado en Miami. "Hicieron el viaje con Juan Manuel Cativa y Caro Nolte (amigos de la actriz)", sumó el periodista. Asimismo, relató que el futbolista sorprendió a la protagonista de En el barro (Netflix) con una pequeña caja ubicada en su cama, la cual contenía el anillo en cuestión.

Luego, sacó a la luz el destino que podría ser el escenario perfecto para su luna de miel. "Durante el Mundial viajarían a Japón. Estarían organizando el viaje", expresó. Asimismo, aseguró que la elección del lugar tiene que ver con que Mauro Icardi quiere cumplirle el deseo a su novia, la China Suárez. Cabe mencionar que, pese a siempre jactarse de tener "sangre japonesa" por su bisabuela, ella no conoce el país y por eso forma parte de su lista de sueños.

Por último, en el ciclo informaron que Mauro Icardi tiene pensado sorprenderla con dos impactantes fiestas: una corresponde al casamiento que planean en conjunto y la otra, es por el cumpleaños de la joven que estaría organizando el deportista. De esta manera, revelaron que la China Suárez y Mauro Icardi podrían casarse el 11 de marzo porque "se cumplen dos años del plazo exigido por la legislación italiana para que pueda decretarse el divorcio" del futbolista y su ex, Wanda Nara.