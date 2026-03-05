Se confirmó dónde vivirían la China Suárez y Mauro Icardi en junio

Mientras la relación entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue dando que hablar, en las últimas horas empezó a circular una versión que podría cambiar por completo el futuro de la pareja. Todo gira alrededor de una fecha clave: junio, cuando se vence el contrato del delantero con el club turco Galatasaray. A partir de ese momento, el jugador tendrá que definir dónde continuará su carrera profesional. Ese posible movimiento también impactaría directamente en su vida personal y es que, de concretarse, podría significar el regreso del futbolista a la Argentina después de muchos años en el exterior.

Mauro Icardi y la China Suárez podrían instalarse en Argentina si se concreta el pase

La información se conoció en televisión y rápidamente empezó a replicarse tanto en los medios como en redes sociales. Fue el periodista Damián Iribarren quien lanzó la versión durante su participación en el programa Club Social Lape (América).. Según contó, recibió el dato de una “alta fuente” cercana al entorno del futbolista. “La información que yo traje, exclusiva, a modo de adelanto, es la siguiente. A mí me dice, una alta fuente. La palabra clave es: junio”, explicó al aire. Su comentario enseguida despertó sorpresa entre los panelistas y dejó flotando la expectativa de un anuncio fuerte.

La China Suárez y Mauro Icardi

Pero lo que vino después fue todavía más contundente. “En junio… Icardi va a jugar en River, señora”, aseguró Iribarren. La frase cayó como una verdadera bomba y rápidamente empezó a generar repercusiones tanto en el mundo del fútbol como en el del espectáculo. El motivo detrás de esta posibilidad tiene que ver con la situación contractual del delantero en el Galatasaray. Según trascendió, el club turco le habría ofrecido renovar su contrato, aunque con un salario menor al actual.

Mauro Icardi y la China Suárez: el posible cambio de vida que anticiparon en TV

Ese escenario podría abrir la puerta a que el jugador evalúe otras alternativas para continuar su carrera. En ese contexto empezó a sonar con fuerza el nombre de River Plate como posible destino. Si bien por ahora no hay confirmación oficial, la versión comenzó a instalarse con fuerza en distintos programas y portales. De concretarse, significaría el regreso de Mauro Icardi al fútbol argentino después de muchos años jugando en Europa y Turquía, como así implicaría un cambio importante en su vida cotidiana.

Claro que este posible movimiento también despierta una pregunta inevitable: dónde viviría la pareja si el pase se concreta. En ese caso, todo indicaría que el futbolista volvería a instalarse en Buenos Aires. Allí podría vivir junto a la China Suárez, con quien mantiene una relación que viene generando muchísima repercusión mediática. De esa manera, ambos iniciarían una nueva etapa en el país. Mientras tanto, el representante del delantero habló públicamente sobre el tema e intentó bajar el tono a los rumores, aunque la versión sigue creciendo en los medios.