Ñoquis con salsa de queso azul: la receta estrella de Valentina Cervantes en MasterChef que cualquiera puede hacer

Valentina Cervantes debutó en MasterChef Celebrity y deslumbró al jurado con una exquisita receta de ñoquis con salsa de queso azul. La joven influencer, que se está abriendo su propio camino en los medios, mostró sus dotes en la cocina; un lugar que representa mucho para ella ya que la lleva a conectar con las fibras más sensibles de su existencia. No obstante, también sacó a relucir su talento en el gran show de Telefe con la presentación de platos simples, pero elegantes.

Valentina Cervantes sobresale con una preparación sencilla en MasterChef Celebrity

A veces, menos, es más. Y Valentina Cervantes va descifrando lo que el exigente jurado de MasterChef Celebrity quiere como resultado final. En esta primera instancia de la competencia, los participantes se van adentrando en el universo de la gastronomía. Es por ello que comenzaron a preparar platillos sencillos. En el caso de la pareja de Enzo Fernández, deslumbró con unos ñoquis de papa con salsa de queso azul, logrando combinar sabor, texturas y suavidad en el paladar.

Ingredientes:

Ñoquis:

1 kg de papas

200 g de harina común (aproximado)

1 yema

Sal y nuez moscada a gusto

Salsa:

150 g de queso azul

200 ml de crema de leche

1 cucharada de manteca

Pimienta negra y nuez moscada

Preparación:

Lavar las papas con cáscara y colocarlas en una olla con agua hasta que estén cocidas. Una vez listas, retirar la cáscara, ponerlas en un bowl y preparar el puré. Una vez listas las papas, agregar la yema, la sal y la nuez moscada justo con la harina hasta lograr una masa homogénea y formar pequeños bollitos de aproximadamente dos centímetros. Para que adquieran la tradicional forma de ñoquis, pasarlos por un tenedor o tablero con rayas.

En cuanto a la salsa, se toma una sartén donde se agrega la manteca y se vierte la crema de leche. Acto seguido, ir colocando trozos de queso azul hasta que se funda y se vaya uniendo al líquido. Una vez lograda la homogeneidad en la preparación salpimentar a susto.

Esta combinación de sabores generó que el jurado logre aprobar el plato de Valentina Cervantes. No solo destacaron su preparación, sino también la forma en el que realizó la presentación destacando la decoración prolija y la elección correcta del plato como elemento que acompaña el menú.

No obstante, para que esta receta brille aún más, Donato De Santis le sugirió que los ñoquis contengan parte de queso azul en la masa para afirmar aún más el sabor. Asimismo, para agregar sofisticación, le brindó como tip el colocar perejil picado y nueces sobre la pasta para que se asemeje a un platillo típico de la gastronomía italiana.

De esta manera, Valentina Cervantes va dejando su propia marca en MasterChef Celebrity sorprendiendo a los expertos de cocina con las preparaciones más simples, pero gustosas de la televisión argentina. Además, su exposición y simpleza genera que muchos televidentes imiten estas recetas simples, rápidas y sabrosas que cualquiera puede hacer.

