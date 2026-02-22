Así es la nueva vida de Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022: del romance oculto con Juli Poggio al silencio extremo en Salta

A diferencia de sus compañeros, Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, decidió dejar atrás la fama y la popularidad para volver a sus raíces y llevar una vida en el silencio extremo en Salta. Pese a contar con todos los beneficios que tenía por ser el vencedor de una de las ediciones más recordadas del reality, el joven dio un volantazo inesperado que llenó de sorpresa a sus fans y a todos los hermanitos que siguieron pisando con fuerza en el medio.

Marcos Ginocchio, un perfil reservado hasta en el auge de su carrera

Sin titulares llamativos ni escándalos públicos, tras consagrarse campeón de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio se instaló en Buenos Aires, donde cumplió compromisos laborales con el concurso televisivo mientras, en simultáneo se abría paso al mundo del modelaje. Así, durante los meses posteriores al fin de su aislamiento, el joven de 26 años se aventuró en el universo de la moda y lideró algunas campañas de indumentaria y fragancias masculinas. En paralelo, retomó sus estudios universitarios y se recibió de abogado.

Marcos Ginocchio | Instagram

Sin embargo, el estar alejado de su familia y de sus seres queridos significó que el ex GH se replantee sus verdaderos intereses. Es por esta razón que, a mediados de junio viajó junto a su papá a Bariloche, para pasar tiempo de calidad y compartir momentos padre e hijo, alejados del bullicio de la ciudad. Esta introspección lo llevó a replantearse el rumbo de su vida.

Al regreso de sus vacaciones en la Patagonia, tomó la tajante decisión de regresar a Salta, su provincia natal, y comenzar una vida diferente a la de Buenos Aires. En octubre de 2025, recibió el título de abogado en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), momento que compartió con entusiasmo y alegría en sus redes sociales. “Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro. Los quiero mucho”, escribió el día que rindió su última materia. Estas palabras estuvieron acompañadas de postales junto al tradicional cartel de egresados -un rectángulo adornado con el título obtenido y el apellido como bandera-.

Semanas más tarde, cuando fue su acto de colación, volvió a hablarle a sus más de 2 millones de seguidores y difundió un pequeño clip del momento en el que se le hace entrega del tan ansiado diploma. “Hoy fui a la entrega de títulos, y finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes”, señaló por aquel entonces.

Aunque por ahora no se desempeña oficialmente en el ámbito jurídico, Marcos no cierra la puerta a ejercer la abogacía más adelante. Tal como explicó en reiteradas entrevistas a los medios, su carrera universitaria ocupa un lugar clave en su vida y la considera una base sólida que planea aprovechar en algún momento. No obstante, aun si sigue vinculado al universo del modelaje y la industria fashion.

La vida sentimental de Marcos Ginocchio

En el plano amoroso, Marcos Ginocchio siempre intentó mantener un total hermetismo. Pero, su affaire con Juli Poggio se filtró por el ambiente del espectáculo y ambos admitieron su intento de noviazgo. Pese a haberlo intentado, los jóvenes decidieron entablar una amistad sumamente cercana, pero sin romanticismo ni amor de por medio. En esta línea, la artista confesó haber estado “obsesionada” con él.

“Estuve súper enamorada y hasta obsesionada. Y él... qué sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma”, explicó en vivo a través de un stream de Olga. En la actualidad, se desconoce el estado sentimental del salteño, aunque circulan algunas versiones de que todavía sigue soltero. Esta postura de no contar detalles de su vida privada, lo mantiene en el rotundo anonimato digital intentando no exponer por demás su intimidad.

Juli Poggio y Marcos Ginocchio | Instagram

Cabe destacar que, aunque se marchó a kilómetros de distancia de CABA, Marcos Ginocchio mantiene activa su cuenta de Instagram como un espacio donde realiza su blog personal combinado con la viralización de campañas publicitarias. Con la humildad y la sencillez que lo caracteriza, el flamante abogado continúa estando en el imaginario de los fanáticos de Gran Hermano como el salteño que se consagró campeón de una de las ediciones más reñidas de la convivencia televisiva.

NB