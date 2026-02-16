Juli Poggio sorprendió con un radical cambio de look con nuevo color y corte de pelo

Juli Poggio volvió a marcar tendencia con una radical transformación en su imagen que no pasó desapercibida en redes sociales. La modelo apostó por un giro rotundo en su estilismo y mostró el resultado en una producción especial por San Valentín, donde dejó en claro que está dispuesta a reinventarse. Fiel a su impronta audaz y beauty, deslumbró a sus seguidores con un corte que combina sofisticación, sensualidad y frescura.

Juli Poggio despertó suspiros en sus fans

Desde su salida de la casa de Gran Hermano, Juli Poggio consolidó una carrera sólida en el universo fashion. Con una presencia magnética y un estilo que fusiona lo romántico con lo urbano, logró convertirse en referente beauty en redes, especialmente en los adolescentes. Su capacidad para adaptarse a distintos estilos y apropiarse de cada tendencia la posiciona como una figura polifacética dentro de la industria.

Juli Poggio | Instagram

Para este San Valentín, la influencer se inclinó por un corte carré recto -un clásico dentro de los salones de belleza-, a la altura de los hombros, con un flequillo desmechado que aporta movimiento y un aire contemporáneo. El tono elegido fue un rubio platinado uniforme, luminoso y vibrante, que ilumina su piel y resalta sus facciones. En esta línea, este tipo de largo enmarca su rostro de manera precisa, destacando sus pómulos y suavizando la línea de la mandíbula, mientras que el flequillo acentúa su mirada y le da un toque sofisticado y trendy.

El estilismo se completó con un beauty look acorde a la estética glam que viene sosteniendo en el último tiempo. Con maquillaje en tonos neutros y labios definidos, la bailarina logró un equilibrio entre delicadeza y actitud. Asimismo, el cabello lacio, peinado con raya apenas insinuada y textura pulida, terminó de consolidar una imagen potente, sexy y elegante.

Juli Poggio | Instagram

Juli Poggio pisa fuerte como referente de moda

En esta oportunidad, el cambio de look de Juli Poggio formó parte de una campaña publicitaria que compartió en su cuenta oficial de Instagram. Allí posó con una impronta segura y descontracturada, demostrando que cada transformación es también una declaración de estilo propio. La elección del rubio platinado y el corte geométrico del corte carré dialoga con las tendencias actuales que priorizan líneas simples, pero de alto impacto visual.

Su perfil polifacético queda en evidencia cada vez que decide reinventarse. La actriz puede pasar del athleisure al glamour más delicado sin perder su autenticidad, y logra apropiarse de cada estilismo con una naturalidad innata. Esa versatilidad le permite explorar diferentes facetas dentro de la moda y consolidar una marca personal en constante evolución, aumentando la cantidad de fans que se identifican con su impronta, dulzura e inocencia.

Aunque su público sabe que esta melena fue conformada por una peluca de pelo artificial, hubo quienes celebraron esta nueva imagen dejando comentarios tales como: “Te queda épico ese look”, “Bellísima”; “Una bomba siempre”; “Hermosa”; “Muy buen look”: y “Por Dios sos otra! Te queda muy bien el corte”.

Una vez más, Juli Poggio confirma que la moda es su terreno natural. Con este nuevo color y corte propuesto, la fashionista demuestra que reinventarse es parte de su esencia y que su vínculo con la moda sigue creciendo a pasos firmes, mientras reafirma su lugar como referente de estilo entre las nuevas generaciones.

NB