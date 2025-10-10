Desde hace algunos días, en las redes sociales circula una explosiva información que confirma la venta de Telefe. Este dato puso en duda la continuidad de sus principales figuras como Vero Lozano, Santiago del Moro, Marley e Iván de Pineda. Por esta razón, Darío Turovelzky, director de contenidos del canal, fue consultado al respecto y, lejos de evitar responder sobre el tema, habló de esta polémica versión.

Darío Turovelzky negó la venta de Telefe y confirmó que las figuras seguirán en el canal: “Estamos todos adentro, Marley, Susana, Vero Lozano, Iván de Pineda y Santiago del Moro"

Las alarmas se encendieron en las últimas semanas cuando trascendió que Telefe pasaba a manos del empresario rosarino Gustavo Scaglione luego de que Paramount decidiera desprenderse del canal. Si bien Si bien había varios compradores en carpeta, en las redes sociales aseguraban que finalmente la negociación se cerró con dicha persona. Sin embargo, Darío Turovelzky, director de contenidos de la señal, negó que él sea el comprador y contó en Puro Show (eltrece): “Aún no hay ningún comprador nuevo, seguramente haya novedades en las próximas semanas, pero todavía no hay una firma concreta”.

Luego, acerca de este particular momento que atraviesa Telefe y la incertidumbre de sus miles de empleados, el ejecutivo expresó: “Como cualquier cambio, uno está expectante. Hay tres palabras para nosotros, que las tengo tatuadas: resiliencia, flexibilidad y adaptabilidad”.

Telefe

En este sentido, se refirió a las versiones que señalaban posibles despidos de los principales conductores del canal. “Estamos todos adentro, incluido Marley, Susana, Vero Lozano, Iván de Pineda y Santiago del Moro”, aclaró sobre la continuidad de los presentadores, quienes llevan adelante los programas más vistos de la emisora.

Darío Turovelzky, además, remarcó que el equipo de programación sigue trabajando con total normalidad en medio de este contexto. Y sobre los cambios que se avecinan, aseguró: “Nos vamos a adaptar como siempre hemos hecho, yo creo en el diálogo, en la colaboración. Si no nos sabemos comunicar, estamos fritos”.

El productor de Telefe y una de sus máximas autoridades, también se refirió a la salida de Guillermo Pendino, el director artístico y de programación que trabajaba junto a él. “Lo que se habló de Pendino no tiene nada que ver, se da en este momento, podría ser por la futura venta, pero no es", explicó sobre la renuncia sorpresiva de su colega, de quien aseguraban que su decisión tenía que ver por los nuevos movimientos empresariales.

Darío Turovelzki, Susana Giménez, Guillermo Pendino y Federico Levrino.

No obstante, Darío Turovelzky profundizó sobre el motivo por el que Guillermo Pendino decidió dar un paso al costado: "Él se quería ir a vivir con su pareja a Brasil hace rato, lo sostuvo un año y medio y se fue. Se filtró ahora su salida, pero ya se sabía, no tiene nada que ver”.

De esta manera, Darío Turovelzky negó la venta de Telefe y confirmó que las figuras seguirán en el canal, llevando así tranquilidad a los principales conductores. “Estamos todos adentro, Marley, Susana, Vero Lozano, Iván de Pineda y Santiago del Moro", reveló.