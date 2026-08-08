Desde su primera aparición en televisión, Pepe Ochoa no pasó desapercibido. El productor que pasó a estar adelante de cámaras es ahora quien brinda información y conduce un ciclo de streaming con un estilo picante que conecta con el público. Mediante su red social de Instagram, posee más de 300 mil seguidores y comparte su lado más carismático a través de breves videos. Sin embargo, lo que más llama la atención es que deja ver la decoración de su casa.

Amplia, luminosa y con una jungla interior: Pepe Ochoa deslumbra con el original estilo de su hogar

Pepe Ochoa suele compartir en sus redes sociales escenas de humor y situaciones vinculadas a la televisión en los que se ve de fondo algunos rincones de su casa. El hogar del conductor se destaca por una estética ecléctica, cálida y descontracturada, con una fuerte presencia de la naturaleza y detalles que recuperan el encanto de las construcciones antiguas.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los usuarios son los marcos de las puertas y ventanas pintados de azul intenso. El color se convierte en uno de los grandes protagonistas de los ambientes y genera un atractivo contraste con las paredes blancas. Además de aportar luminosidad, este recurso le da a la vivienda una identidad fresca y mediterránea, alejada de las decoraciones neutras que suelen predominar en los interiores contemporáneos.

Así es la casa de Pepe Ochoa: reciclada, colorida y repleta de plantas tropicales

Otro de los elementos que sobresale en la casa de Pepe Ochoa es el techo de ladrillos a la vista, que aporta textura y carácter. El contraste entre los materiales originales de la construcción y los sectores renovados genera ese efecto de casa reciclada que combina historia y modernidad. La elección de conservar determinados detalles arquitectónicos permite que los ambientes mantengan una estética auténtica, sin perder funcionalidad.

Si hay un elemento que se repite en los distintos rincones de la vivienda son las plantas de hojas grandes y exuberantes, que se encuentran ubicadas en macetas de diferentes tamaños. Las mismas aparecen junto a las ventanas, en los pasillos y alrededor de los espacios de circulación.

Así es la casa de Pepe Ochoa: reciclada, colorida y repleta de plantas tropicales

Estas especies de aspecto tropical aportan frescura y convierte a la casa en una suerte de jungla interior. Además, las hojas XL funcionan como piezas decorativas por sí mismas y son una de las tendencias que más fuerza tienen actualmente.

Cabe destacar que el verde de la vegetación también dialoga con el azul de las aberturas y con las paredes blancas, creando una combinación visual fresca y natural. En lugar de recargar los ambientes con demasiados objetos, Pepe Ochoa apuesta por darle protagonismo a las plantas y dejar que sean ellas las que aporten volumen, color y movimiento.

Pisos con historia y obra de arte

La vivienda de Pepe Ochoa también conserva elementos que remiten a las casas antiguas, como los pisos con dibujos geométricos y aspecto artesanal. Este tipo de revestimiento, asociado a las baldosas calcáreas o hidráulicas, volvió con fuerza en los últimos años y es muy buscado en proyectos de reciclaje porque permite recuperar la esencia de una construcción sin necesidad de convertirla en un espacio completamente moderno.

En otro de los ambientes se puede ver una obra de arte abstracta sobre una pared blanca, acompañada por una estética mucho más contemporánea. También aparecen espejos, muebles funcionales y diferentes objetos decorativos que terminan de construir una casa alejada del estilo minimalista.

Así es la casa de Pepe Ochoa: reciclada, colorida y repleta de plantas tropicales

De esta manera, así es la casa de Pepe Ochoa: reciclada, colorida y repleta de plantas tropicales. El periodista apuesta por una fórmula que combina reciclaje, naturaleza y piezas con carácter. Una propuesta que se aleja de los interiores perfectamente coordinados y refleja una estética más vivida, personal y espontánea, donde cada elemento parece tener su propio protagonismo.