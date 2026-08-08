Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi a los 68 años

Este 8 de agosto se dio a conocer la impactante noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. El hombre de 68 años se encontraba internado en grave estado en Rosario; sin embargo, esta información se mantuvo con gran hermetismo hasta el debut del jugador en el Mundial pasado, cuando rompió en llanto al anotar un gol y posteriormente indicó que las lágrimas se debían a un complicado momento familiar.

Lionel Messi con sus padres, Jorge y Celia

Desde entonces, la salud de Jorge Messi se convirtió en un foco de interés, aunque la familia mantuvo silencio al respecto. En las últimas horas, se confirmó la triste información.

El dolor de Lionel Messi por su papá

El martes 16 de junio la selección argentina hizo su debut en el Mundial 2026 y uno de los momentos más significantes fue el llanto en cancha de Lionel Messi al marcar un gol. Posteriormente, en conferencia de prensa, el jugador no evadió la pregunta y reveló que atravesaba un dificil momento familiar. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, indicó.

Lionel Messi con sus padres, Jorge y Celia

Las declaraciones llamaron poderosamente la atención debido a que en sus más de 20 años de carrera Lionel Messi mantuvo con total resguardo información respecto a su vida privada. Por lo tanto, las especulaciones no tardaron en llegar y se habló sobre el complicado cuadro de salud que estaba atravesando su padre, desde hace varios meses pero se habría agravado en los últimos días. Finalmente, desde Rosario llegó la noticia que nadie quería escuchar. Jorge Messi falleció a sus 68 años.