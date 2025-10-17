Evangelina Anderson apuntó contra Pepe Ochoa tras afirmar que ella estaba saliendo con un joven de 15 años

Durante los últimos meses, Evangelina Anderson se vio involucrada en distintos rumores que vincularon su nombre con varios escándalos amorosos. En septiembre, fue relacionada con Leandro Paredes, algo que desmintió categóricamente: “Jamás saldría con un hombre casado”, sentenció. Además, se solidarizó con Camila Galante, esposa del futbolista, asegurando que la situación la estaba afectando emocionalmente.

Evangelina Anderson

En medio del escándalo con el jugador de la selección argentina, la exesposa de Martín Demichelis viajó a México para descansar junto a su familia, luego de que su madre se recuperara de un ACV. Sin embargo, durante esos días comenzaron a circular imágenes suyas en un shopping, donde se la veía acompañada por un hombre. Dicho material fue difundido en LAM, generando nuevas especulaciones sobre su vida privada.

Pepe Ochoa reveló la supuesta noticia

En LAM, Pepe Ochoa afirmó: “En el medio de rumores de infidelidad donde la tienen vinculada con Paredes, apareció un video de Evangelina en un shopping con un jugador que no es él”. Luego agregó: “No la encuentra nadie en ningún lado, siempre está escondida, justo va a un shopping y se muestra jocosamente amorosa con esta persona. ¿No querrá desviar la atención?”. El panelista también sostuvo: “En un momento de toda la ida y la vuelta, existieron caricias y hubo mimos. Esto es el cuento que nos llega. Yo empecé a investigar”.

Ante dicha información, Evangelina Anderson salió y desmintió la versión, asegurando que el joven con el que se la veía en las imágenes era el hijo de amiga, quien tiene 15 años, la misma edad que su propio hijo. Además, explicó que el viaje fue una forma de acompañar a su madre en un momento familiar delicado.

Evangelina Anderson apuntó contra Pepe Ochoa

En las últimas horas, Evangelina Anderson volvió a apuntar contra Pepe Ochoa. En sus redes sociales, compartió el fragmento del programa donde él hablaba de los supuestos “mimos” y escribió: “15 años tiene el hijo de mi amiga, 15. Pero en vez de pedir disculpas, mejor se niega lo dicho, ¿no?”.

Luego de la publicación, Pepe Ochoa respondió durante una transmisión en vivo: “Evidentemente el olor a cebolla, el olor a cebolla MasterChef te está haciendo mal al cerebro. Jamás lo dije. Jamás lo dije y no voy a permitir nunca en la vida que vos digas que yo dije que vos estuviste con un menor de edad”. Por los momentos, Evangelina Anderson no ha respondido a las declaraciones del panelista.