Qué dicen en Europa de la relación del hijo de Valeria Mazza con la sobrina de la Reina de España

Valeria Mazza vivió mucho tiempo en España pero desde el año pasado la modelo regresó para conducir Bailando con las estrellas junto a Jesús Vázquez en Mediaset. Su hijo mayor Balthazar Gravier se adaptó tanto a la vida en Europa que decidió mudarse a Madrid. Allí, el joven comenzó a frecuentar con un nuevo grupo de jóvenes en el que se encontraba Victoria Federica, la sobrina de la reina Letizia Ortiz y el rey Felipe VI. Como era de esperarse a ser dos nombres conocidos tanto allá como acá, los rumores de un supuesto romance comenzaron a trascender.

Qué se sabe de la relación entre el hijo de Valeria Mazza y la sobrina de la Reina de España

Balthazar, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, tiene 22 años y vive en España tras licenciarse como ingeniero industrial. Pese a su carrera, el joven sigue los pasos de su madre ya que suele modelar en pasarelas de Madrid y realizar producciones de fotos. Su nombre ganó popularidad en el último tiempo por ser visto muy cerca de Victoria Federica, la hija de la infanta Elena y sobrina de la reina Letizia Ortiz.

La joven se mantiene lejos del perfil bajo que implica el linaje real y optó por una vida pública más activa, especialmente en el ámbito de la moda. Al parecer esta pasión los une y hace crecer las versiones de supuesto romance entre ellos. Lo cierto es que coincidieron en la gala Starlite en Marbella hace unos meses y desde ese momento entablaron una estrecha relación que despierta este tipo de rumores.

Valeria Mazza, por su parte, contó en la cuenta de TikTok de Vanitatis que los jóvenes "son amigos". Un título que también se trasciende desde Europa debido a la palabra de la modelo y conductora. Asimismo, reveló que su familia comparte tiempo con ella debido a esta amistad: "Ella es que es un amor, la conocemos todos".

Con total sinceridad, Valeria Mazza expresó sobre Victoria Federica: "Nunca me la presentaron como parte de la familia, pero sí que la vemos todos los años". Así, despejó la posibilidad de que los jóvenes estén iniciando un romance y dejó en claro que se trata de un vínculo amistoso que se consolidó con el paso del tiempo porque Balthazar Gravier se instaló allí para comenzar una nueva vida.

A pesar de tener una cuenta pública con más de 300 mil seguidores y estar activa constantemente, Victoria Federica se llamó al silencio y no hizo mención sobre este tema. La sobrina de la reina Letizia Ortiz se dedica a compartir su amor por la industria textil y las últimas tendencias. Además, suele asistir a importantes desfiles y eventos de moda como también participar en campañas publicitarias y programas de televisión. Este perfil alto y en constante exposición aumentó su influencia en las redes sociales.

De esta manera, tras la palabra de Valeria Mazza sobre la relación de su hijo con Victoria Federica, la sobrina de la Reina de España, en Europa aseguran que los jóvenes mantienen una amistad sólida que incluye momentos compartidos en familia, coincidencia en galas y eventos.

Victoria Federica, la sobrina de Letizia Ortiz, y su pasión por la moda

La relación de Victoria Federica con la moda no es casualidad. Su padre, Jaime de Marichalar, estuvo vinculado al mundo de la alta costura durante mucho tiempo, lo que influyó en su apreciación por el diseño y la elegancia. Esta conexión familiar, sumada a su interés personal, facilitó su incursión en el ámbito fashionista, permitiéndole establecer relaciones con diseñadores y marcas de renombre.

En su red social de Instagram, la joven royal se encarga de compartir sus mejores atuendos siempre asesorada de su estilista, quien jugó un papel crucial a la hora de definir su estética moderna y audaz. Debido a su popularidad, se convirtió en una nueva referente de moda para las nuevas generaciones, marcando tendencia con cada una de sus apariciones públicas y publicaciones en redes sociales.