Nicolás Cabré le hizo una cámara oculta a Rufina: “Así me quedaba registrada la carita”

En medio del verano y lejos del ruido cotidiano, Nicolás Cabré compartió en sus redes un momento íntimo y luminoso junto a su hija Rufina Cabré. El actor subió un video a Instagram donde se los ve relajados, en un campo y después de la pileta, con una canción de fondo que repite palabras mientras él baila sin pudor para hacerla reír. La escena es simple, cotidiana y profundamente emotiva, una de esas postales que no necesitan más que complicidad y tiempo compartido.

El gesto tuvo algo de juego y algo de declaración de amor. Cabré decidió grabarla sin que ella se diera cuenta, como una pequeña cámara oculta, para capturar esa expresión espontánea que solo aparece cuando no hay poses ni expectativas. En el clip, él exagera movimientos, improvisa pasos y se permite el ridículo con tal de provocar la carcajada de su hija. Ella responde con risas genuinas, miradas cómplices y esa naturalidad que vuelve inolvidable el momento.

Baile improvisado, sol y risas: Nicolás Cabré y Rufina, en un momento de pura complicidad.

Nicolás Cabré y el amor sin condiciones

Junto al video, el actor escribió un texto que conmovió a sus seguidores por su honestidad y sensibilidad: “Te grabé sin que te dieras cuenta… así me quedaba registrada la carita por la que vivo y voy a vivir siempre”. La frase condensa una forma de paternidad presente y afectuosa, donde el tiempo compartido vale más que cualquier otra cosa. “Voy a hacer la cosa más importante o el ridículo más grande solo para verte así el resto de mi vida”, agregó, reafirmando su compromiso emocional con Rufina.

No es la primera vez que Cabré deja ver este costado íntimo. A lo largo de los años, eligió mostrar pocos fragmentos de su vida privada, pero cuando lo hace, siempre es desde un lugar genuino y cuidado. Lejos del exhibicionismo, cada aparición de Rufina en sus redes suele estar atravesada por el respeto y el amor profundo. En este caso, el foco estuvo puesto en la risa, en el juego y en esa felicidad mínima que se construye en lo cotidiano.

Rufina Cabré, protagonista de un verano inolvidable

El escenario también suma: un día de verano, el campo, la pileta y la música crean un clima de vacaciones eternas. Rufina aparece distendida, feliz, disfrutando de un tiempo que parece suspendido. La canción, repetitiva y pegadiza, funciona como telón de fondo para una coreografía improvisada que termina siendo un lenguaje propio entre padre e hija.

El posteo se cerró con una declaración contundente: “Te amo con todo mi ser”. Sin exageraciones ni vueltas, Nicolás Cabré volvió a mostrar que, para él, la paternidad se juega en esos instantes pequeños que, sin buscarlo, se vuelven eternos. Una carita registrada para siempre, y un amor que no necesita más explicación.