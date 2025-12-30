El romántico video de Rocío Pardo y Nicolás Cabré que interrumpió Rufina con un tierno gesto: “Amores de mi vida”

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron un momento especial que tuvo como protagonista también a Rufina Cabré. En una escena que combinó ternura y complicidad, la pareja dejó ver un gesto inesperado que se convirtió en el detalle más comentado. El romántico video y la participación de la adolescente marcaron el cierre de un año lleno de emociones.

El tierno video de Rocío Pardo y Nicolás Cabré que tuvo como protagonista a Rufina

Rocío Pardo, Nicolás y Rufina Cabré

En las últimas horas, la actriz compartió en sus redes sociales un clip que tituló como: “Mi definición de riqueza”. La grabación muestra a la pareja en una pileta al aire libre, disfrutando de un instante de complicidad. Mientras se daban un beso, Rufina Cabré aparece en segundo plano realizando un corazón con las manos, gesto que se convirtió en el detalle más comentado de la publicación.

El posteo estuvo acompañado por una frase que resumió el espíritu del momento: “Despidiendo el año con los amores de mi vida”. La imagen de los tres juntos reflejó la unión familiar y la manera en que la pareja transita esta nueva etapa, marcada por su reciente casamiento y por proyectos compartidos que los mantienen en el centro de la atención pública.

La boda de Rocío Pardo y Nicolás Cabré fue uno de los acontecimientos más destacados de la temporada. Celebrada hace pocas semanas, reunió a familiares y amigos en un entorno íntimo y cuidado. El enlace significó el inicio de una nueva etapa para ambos, consolidando una relación que se fortaleció con el paso del tiempo.

Nicolás Cabré estrenó una nueva obra en Villa Carlos Paz a días de su casamiento

El fin de año también estuvo marcado por el regreso de Nicolás Cabré al teatro. El actor estrenó Ni una sola palabra, una obra en Villa Carlos Paz que rápidamente se convirtió en uno de los éxitos de la temporada. La propuesta reunió a un elenco destacado y logró captar la atención del público desde sus primeras funciones.

Rufina, Nicolás Cabré y Rocío Pardo

El proyecto significó un nuevo desafío para el actor, quien se mostró comprometido con el proyecto y con la dinámica de trabajo en equipo. La recepción positiva del público confirmó el interés por verlo nuevamente sobre el escenario, en un rol que combina experiencia y frescura, junto a figuras como Mariano Martínez y el Bicho Gómez.

A veinte días de su casamiento, el estreno se transformó en una celebración doble para la pareja. Rocío Pardo acompañó de cerca este nuevo paso en la carrera de Nicolás Cabré, compartiendo la alegría por el éxito alcanzado. La obra, que dirigen juntos en Villa Carlos Paz, se consolidó como un hito en la temporada teatral.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo

VDV