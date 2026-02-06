Acusan a Emilia Attias de hacer trampa en MasterChef Celebrity contra Miguel Ángel Rodriguez: la prueba

MasterChef Celebrity entró en una etapa decisiva y la tensión ya se siente en cada rincón de la cocina. Con la final cada vez más cerca, el cansancio empieza a pesar y cualquier imprevisto puede volverse determinante. En ese contexto, Miguel Ángel Rodríguez vivió una de sus noches más difíciles dentro del reality y terminó convirtiéndose en tendencia. Entre robos, accidentes y teorías, lo que ocurrió en vivo rápidamente se volvió tema de conversación en redes. El episodio dejó en claro que, a esta altura del certamen, ningún detalle pasa desapercibido.

La gala de pastelería proponía un desafío complejo: recrear una torta arcoíris. El actor había preparado una buena cantidad de buttercream para decorarla e incluso dejó un papelito dentro del bowl para poder identificarla. Pero cuando llegó el momento de usarla, el recipiente ya no estaba y la confusión fue inmediata. “Me afanaron la crema”, repitió, visiblemente nervioso, mientras intentaba encontrar una solución contrarreloj. La situación generó sorpresa en el estudio y elevó todavía más la presión del momento.

Emilia Attias, apuntada por los usuarios

Como suele pasar con los programas más vistos, la audiencia no dejó pasar el detalle y comenzaron a analizar la escena cuadro por cuadro. En la red social X ―ex Twitter― la usuaria @florcitaa_01 compartió dos capturas que, según su interpretación, funcionarían como prueba del supuesto robo. “Primera foto, fíjense la mancha roja en el bowl de Miguel. Segunda foto (después del robo), misma mancha, mismo lugar. Fue Emilia por si a alguno le queda duda”, escribió en un posteo que se viralizó rápidamente. En cuestión de horas, el nombre de Emilia Attias empezó a circular con fuerza en la plataforma. Hasta el momento, sin embargo, no hubo confirmación oficial ni comentarios de la producción.

La mancha en el bowl que desató teorías y encendió el debate en redes.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse y el debate quedó instalado. Algunos usuarios aseguraron que la coincidencia era demasiado evidente y apuntaron directamente contra la actriz. Otros, en cambio, pidieron bajar un cambio y evitar conclusiones anticipadas a partir de una imagen aislada. Lo cierto es que este episodio vuelve a mostrar el rol cada vez más activo de los espectadores. Hoy los fanáticos no solo miran el programa, también investigan y elaboran sus propias teorías.

Emilia Attias y Miguel Ángel Rodríguez: la noche más tensa de la competencia

El faltante de la crema no fue el único obstáculo que tuvo que enfrentar Rodríguez durante la prueba. En medio del apuro por rehacer su preparación, sufrió otro golpe inesperado cuando la torta se desmoronó sobre la mesada a solo segundos de la entrega. La escena sorprendió a todos y dejó al comediante al borde de la frustración. “Me quiero ir”, llegó a susurrar, aunque igual juntó fuerzas para acomodarla y presentarla.

Wanda Nara se mostró impactada por lo ocurrido e intentó darle una mano mientras el clima en la cocina se volvía cada vez más tenso. A pesar de todo, el actor llevó su torta al jurado, que había seguido de cerca cada contratiempo. Damián Betular y Donato De Santis valoraron el esfuerzo y se mostraron comprensivos con la situación. Germán Martitegui, en cambio, fue mucho más duro al evaluar el interior de la preparación. El comediante escuchó la devolución sin discutir y aceptó la crítica.

En redes sociales, el apoyo no tardó en aparecer y muchos destacaron su actitud para seguir adelante pese a la seguidilla de problemas. Otros espectadores incluso cuestionaron la exigencia del jurado por no contemplar todo lo que había ocurrido durante la prueba. Los clips se volvieron virales y los comentarios se multiplicaron en pocas horas. Entre acusaciones, nervios y un final para el infarto, la gala dejó tela para cortar. Porque si algo sabe hacer MasterChef Celebrity, es sumar siempre un ingrediente extra a la conversación: la polémica.