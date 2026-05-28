Así es como la "gurú del pelo" de Antonela Rocuzzo logra que tenga una cabellera espectacular

Antonela Roccuzzo se convirtió en una de las celebridades más buscadas por las grandes marcas para protagonizar campañas publicitarias. La esposa de Lionel Messi logró consolidar una imagen ligada al universo fashion y lifestyle, con cada uno de sus looks seguido de cerca en redes sociales. Para cada producción, trabaja junto a un equipo de profesionales y estilistas que potencian su imagen y realzan su belleza. En ese contexto, salió a la luz quién es la “gurú” detrás de su pelo, la especialista que la ayuda a lucir una cabellera impecable y radiante en cada aparición pública.

Dafne, la estilista de Antonela Roccuzzo | Instagram

Dafne, la estilista de Antonela Roccuzzo

A través de su cuenta personal de Instagram, Dafne Evangelista, la estilista de Antonela Roccuzzo, compartió una serie de imágenes del backstage de las producciones publicitarias que la empresaria realiza para exclusivas marcas de lujo. En ese marco, no solo el vestuario y el maquillaje cobran protagonismo, sino que el cabello también se convierte en una pieza clave para completar cada uno de sus estilismos. La mujer es una gran referente en el rubro, al trabajar con estrellas como Emma Roberts, Candice Swanepoel, Selena Gomez, Natti Natasha y Becky G.

Antonela Roccuzzo antes de las producciones de fotos | Instagram

La colorista y estilista capilar de celebridades, de 41 años, forma parte del equipo de profesionales que trabaja junto a la empresaria para crear looks alineados con la estética y el concepto de cada presentación. Una de las técnicas que más utiliza la estilista en los looks de Roccuzzo son las ondas naturales. Este recurso se convirtió en uno de los sellos distintivos de la empresaria, ya que aporta movimiento, volumen y un acabado sofisticado que se adapta tanto a producciones de moda como a apariciones públicas y campañas publicitarias. Además, el estilo relajado de las ondas logra resaltar la textura y el brillo de su cabello, dándole una impronta moderna y elegante.

Antonela Roccuzzo antes de las producciones de fotos | Instagram

A la hora de crear cada estilismo, la peluquera apuesta por diferentes variantes que acompañan a cada presentación. En algunas ocasiones, Antonela luce el cabello suelto con raya al medio y ondas marcadas de manera sutil, mientras que en otras elige recogidos relajados con mechones sueltos que enmarcan el rostro. Más allá del peinado elegido, las ondas siempre están presentes como el detalle clave que termina de definir su imagen y potenciar su estilo personal.

Antonela Roccuzzo antes de las producciones de fotos | Instagram

El natural look de Antonela Roccuzzo pensado para brillar

Dafne también estuvo presente en las campañas que Antonela Roccuzzo realizó para Louis Vuitton y Tiffany & Co., dos de las firmas de lujo que la acompañan en esta etapa de consolidación internacional dentro del universo fashion y lifestyle. En cada una de estas producciones, la premisa parece ser la misma: resaltar su belleza natural y potenciar sus rasgos faciales con estilismos minimalistas, sofisticados y descontracturados.

Antonela Roccuzzo antes de las producciones de fotos | Instagram

Lejos de los peinados recargados, el foco está puesto en un acabado sutil y elegante que transmita frescura y naturalidad. Para lograrlo, la estilista recurre a técnicas simples pero efectivas, junto a la utilización de productos fijadores capilares que permiten mantener cada look intacto durante las sesiones fotográficas.

Otro de los aspectos que más destacan los especialistas en moda y belleza es el brillo característico que luce la melena de la esposa de Lionel Messi en cada aparición pública. Ese acabado luminoso y saludable se convirtió en una marca registrada dentro de su imagen. A través de sus plataformas de interacción social, la coiffure suele compartir parte del detrás de escena de estas producciones y expresar el orgullo que siente por trabajar junto a la influencer. “¡Muy orgullosa de haber creado el cabello para este momento especial de Embajador Global! Crear este look para alguien tan especial como ella lo hace aún más significativo. Ella lleva elegancia y fuerza sin esfuerzo”, escribió en una de sus publicaciones, donde mostró el detrás de cámara.

Antonela Roccuzzo antes de las producciones de fotos | Instagram

En la publicidad que Antonela protagonizó para una reconocida marca de termos y recipientes térmicos, la gurú de su pelo apostó por un peinado deportivo con acabado natural, en línea con la estética propuesta. Este look dejó el rostro completamente despejado y sumó un detalle sutil que no pasó desapercibido: una pequeña trenza incorporada al peinado, que aportó textura y un toque moderno al estilismo.

Look deportivo de Antonela Roccuzzo | Instagram

De esta manera, Antonela Roccuzzo impone un look espectacular basado en el estilo quiet luxury, donde la naturalidad y la sofisticación son sus rasgos característicos. A través de ondas suaves y peinados relajados, logra potenciar la belleza natural de su cabello y aportar movimiento a cada uno de sus looks, convirtiendo ese estilo descontracturado en su marca personal. En Dafne, su gurú de pelo en Miami, encontró a la profesional ideal para darle vida a esa imagen elegante. Juntas construyen estilismos que resaltan sus rasgos, acompañan las exigencias de las grandes marcas y refuerzan el perfil fashionista que la influencer consolidó en los últimos años.