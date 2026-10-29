Así fue el cumpleaños de Emilia Mernes: mega chocotorta, look de gala y flan

Emilia Mernes cumplió 30 años y celebró la llegada de una nueva década rodeada de su familia y amigos. La cantante compartió en sus redes sociales una serie de postales íntimas del festejo, en el que estuvo acompañada por su pareja, Duki, y sus padres. Entre los detalles que se robaron todas las miradas estuvieron su impactante look total black, una chocotorta XXL cubierta de frutillas y una mesa dulce con clásicos argentinos.

Emilia Mernes festejó sus 30 años.

El look de Emilia Mernes para celebrar sus 30 años

Para celebrar sus 30 años, Emilia Mernes apostó por un look de noche con una impronta sensual pero glamorosa. La cantante eligió un vestido negro corto, de silueta ajustada y un gran escote, con el cuerpo entallado y costuras estructuradas que realzaron su figura. La prenda, de acabado satinado y detalles de encaje en los laterales, combinó elegancia con una estética audaz.

Emilia Mernes apostó por un vestido negro satinado para celebrar su cumpleaños.

El gran contraste llegó con un abrigo blanco de pelo largo, que llevó abierto sobre los hombros y con las mangas envolviendo los brazos. La textura aportó volumen al estilismo y contrastó con el vestido negro. Para completar el conjunto, sumó un collar de piedras rectangulares en tonos oscuros, engarzadas en metal plateado, que concentró la atención en el escote.

En cuanto al beauty look, la artista llevó el pelo negro suelto, con ondas amplias y puntas hacia afuera, en un peinado de inspiración retro que enmarcó su rostro. El maquillaje acompañó con sombras en tonos tierra, delineado negro, pestañas definidas, rubor rosado y labios nude con acabado brillante. El resultado fue una apuesta sofisticada, con referencias al glamour de las divas de otras épocas.

Emilia Mernes y Duki

Detrás de su peinado estuvo Juanma Cativa, su peluquero y amigo, que también fue parte de la celebración. Así, entre un estilismo de gala, accesorios protagonistas y un beauty look cuidado hasta el último detalle, Emilia Mernes recibió sus 30 años con una imagen que combinó sensualidad, elegancia y personalidad.

De la mega chocotorta a las tiernas fotos con Duki: así fue el cumpleaños de Emilia Mernes

Más allá de los detalles de moda, las imágenes que compartió Emilia Mernes dejaron ver el costado más íntimo de la celebración. En una de las postales, se la ve sentada junto a Duki, quien eligió un look completamente negro, con anteojos de diseño, cadenas y sus característicos tatuajes. La cantante lo abraza por detrás mientras ambos intercambian una mirada cómplice.

Emilia Mernes junto a su papá y su pareja, Duki.

La celebración también tuvo momentos junto a su familia. En otra de las fotos, la cantante aparece entre sus padres, que se acercaron a besarla en las mejillas mientras ella posa con los ojos cerrados. Una escena espontánea y cariñosa que reflejó el clima familiar del festejo.

La propuesta gastronómica tuvo un lugar destacado en las postales del cumpleaños. El centro de todas las miradas fue una mega chocotorta, preparada en formato rectangular y decorada con una generosa capa de frutillas frescas, crema y bordes de dulce de leche. Una fila de velas negras atravesó la superficie del postre, en sintonía con la estética elegida para la celebración.

Emilia Mernes celebró sus 30 años rodeada de amigos.

La mesa dulce también incluyó otros clásicos de la pastelería argentina. Entre ellos, flanes individuales con caramelo y dulce de leche, además de una pavlova decorada con frutos rojos y crema. La variedad de preparaciones combinó una presentación cuidada con sabores tradicionales.

La dulce postal de Emilia Mernes con sus padres.

Con estas imágenes, Emilia Mernes mostró distintos momentos de una celebración que reunió moda, afectos y una increíble mesa dulce para recibir sus 30 años. Una noche especial en la que el glamour de su look convivió con los gestos de cariño de sus seres queridos y los postres que se llevaron buena parte del protagonismo.