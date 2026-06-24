Así sorprendió Emilia Mernes a Duki por su cumpleaños

Duki y Emilia Mernes son de las parejas de la industria de la música más seguidas de las redes sociales y los medios de comunicación. Desde esa primera colaboración musical en el 2021, la pareja se mantiene unida frente a los rumores de crisis y acusaciones mediáticas, y sobre pasa cualquier clase de conflicto para llevar adelante sus proyectos personales. Este 24 de junio, el artista cumple 30 años, y regresaba de una gira internacional, teniendo como día de arribo a la Argentina durante la mañana de esta especial fecha. Dada la importancia, la cantante entrerriana decidió sorprenderlo de la manera más tierna, y generó el halago de sus seguidores.

Duki, Emilia Mernes

La tierna sorpresa de Emilia Mernes a Duki en su cumpleaños

El 24 de junio es el cumpleaños de Duki. Los fanáticos no tardaron en hacerle notar la conexión con el cumpleaños de Lionel Messi, y de dejarles tiernos saludos en las primeras horas del miércoles. El cantante, siempre atento a sus seguidores, comenzó a responder algunos de ellos, mientras arribaba a la Argentina, tras un viaje lleno de música y nuevos proyectos. Según mostró en sus historias de Instagram, lo fueron a buscar sus padres para darle el primer saludo presencial, en su cumpleaños 30. Sin embargo, en la tranquilidad de su casa, lo esperaba Emilia Mernes, con una sorpresa que enterneció a todos los usuarios de las redes sociales.

La cantante entrerriana mostró en su cuenta de Instagram que se levantó junto a su perrita a las 7 de la mañana, y lo esperó a Duki para darle un pequeño regalo y cantarle el feliz cumpleaños. Con rostro agotado pero feliz, lo esperó con una torta verde, que ya tenía una velita para cuando él llegara al hogar, y junto al mismo había una bolsa plateada con una romántica tarjeta. La pareja vivió un momento íntimo de ensueño, y que provocó los comentarios emocionados de los usuarios por saber más los detalles. Sin embargo, Emilia bromeó con la sorpresa y mostró a su perra durmiendo, destacando: "La hice madrugar para la sorpresa para su padre. Pobre no da más, mi amor".

La tierna sorpresa de Emilia Mernes a Duki en su cumpleaños

El romántico saludo y mensaje de Emilia Mernes a Duki

La sorpresa de esperar a Duki, cuando llegara de su viaje en su cumpleaños, no fue el único gesto que Emilia Mernes tuvo con el cantante, en esta fecha especial para él. Los 30 años del artista vienen de la mano de una relación de más de cuatro años y medio que tienen como pareja y colaboradores musicales. Es por eso que, para el mensaje en redes sociales, la entrerriana eligió una foto del rodaje de su primera canción juntos “Como si no importara”.

Tras haberse lanzado ese éxito, el amor entre ellos fue creciendo, y llegó a convertirse en un ejemplo de compañerismo dentro de la industria musical y la mediatización de sus vidas. Teniendo en cuenta ese momento especial para ambos, en sus historias de Instagram, Emilia escogió una foto donde abrazaba al artista, en el rodaje del videoclip. "Y te sigo eligiendo aunque pasen los años. Feliz cumple mi amor", escribió, y se robó los "me gusta" y comentarios enternecidos de todos.

El romántico saludo y mensaje de Emilia Mernes a Duki

El cumpleaños 30 de Duki comenzó de la mejor manera, con los saludos de sus padres y de Emilia Mernes, y los mensajes felicitándolo de sus fanáticos. En su regreso a la Argentina, y con una sorpresa inesperada de su novia, el artista arrancó su día de la mejor manera, dejando en claro que el amor entre ellos sigue intacto y más fuerte que nunca.

A.E