Entramos al living de Duki y Emilia Mernes: muebles de diseño, tonos neutros y estilo minimalista

Cuando se piensa en dos de las figuras de la escena musical actual, la mente viaja de inmediato hacia puestas en escena monumentales, vestuarios vanguardistas y una energía desbordante que moviliza a multitudes en cada presentación. Sin embargo, la intimidad que comparten Duki y Emilia Mernes revela una cara totalmente opuesta dentro de su hogar.

A través de un video en las redes sociales, la pareja deja ver parte de su espacio cotidiano con una estética de decoración que sorprende por su sobriedad, elegancia y sofisticación. Un espacio que prioriza el diseño contemporáneo, la funcionalidad y el relax visual,

Duki y Emilia Mernes

El living de Emilia Mernes y Duki: un refugio de diseño lejos del furor escénico

En un momento en el que las grandes celebridades suelen apostar por la ostentación y el estilo barroco, el interiorismo de la casa de Duki y Emilia Mernes se decanta por una línea despojada, pulcra y moderna. Cada rincón funciona como un manifiesto de diseño contemporáneo, donde se prioriza la amplitud, la iluminación natural y la absoluta sensación de hogar por encima de cualquier exceso decorativo innecesario. La distribución inteligente de los espacios invita de manera directa a la desconexión total, convirtiendo la propiedad en un búnker de paz frente al ritmo vertiginoso de la vida pública.

Emilia Mernes y Duki apuestan a las piezas de diseño para decorar su living comedor

El sector principal del living de Emilia Mernes y Duki funciona como un lienzo continuo y armónico en tonalidades tierra, arena y off-white. En primer plano, destaca una mesa ratona cilíndrica de diseño orgánico que aporta textura sin invadir visualmente la escena. Hacia el fondo, el comedor diario continúa con esta misma línea estética: una mesa de madera noble combinada con sillas modernas de líneas puras que equilibran de forma perfecta la calidez y la sofisticación.

Sobre la superficie, un jarrón de cerámica artesanal con ramas secas aporta ese toque botánico tan propio de las tendencias actuales de interiorismo. Los grandes ventanales de vidrio dejan entrar la luz urbana, integrando el exterior con un espacio interior dominado por el orden y la prolijidad absoluta.

Emilia Mernes y Duki apuestan a colores neutros y madera

Lo llamativo de este recorrido es el contraste rotundo entre la faceta artística de Duki y Emilia Mernes y la estética sutil de su vivienda. Mientras que ellos lideran multitudes, agotan estadios y desatan la euforia con un estilo musical sumamente enérgico, puertas adentro eligen bajar los decibeles por completo. La ausencia de excesos, la elección minuciosa de una paleta monocromática y la apuesta firme por un diseño funcional demuestran que, para descansar del ruido exterior, la mejor opción es un hogar donde reine el silencio visual y la serenidad.