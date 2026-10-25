Emilia Mernes adelantó detalles de su nueva música: “Me permití salir de mi zona de confort”

Después del fenómeno de MP3, Emilia Mernes necesitó tiempo para pensar cómo quería continuar su carrera. En una entrevista con Billboard Argentina, realizada en Miami para el ciclo Bonus Track, la artista habló de un año de crecimiento e inspiración, en el que se permitió explorar nuevas ideas antes de presentar su próximo proyecto. “Después de toda la vorágine que había vivido con el último disco, era algo que 100% necesitaba para mí”, explicó.

Emilia Mernes presentó su nuevo proyecto en Miami.

Emilia Mernes y el desafío de superar el éxito de MP3

Durante la entrevista, Emilia Mernes reconoció que el éxito de MP3 le dejó dos grandes aprendizajes: la conexión con el público y una mayor seguridad sobre su identidad artística. También recordó que, mientras su primer álbum fue una etapa de experimentación con sonidos e imágenes, el disco inspirado en los años 2000 le permitió construir un universo integral. “Con MP3 pude armar un disco en el que englobaba, más allá de la música, un montón de elementos alrededor y como un mundo más 360”, contó la cantante.

Esa construcción conceptual también estuvo atravesada por la nostalgia y por la posibilidad de recuperar a la adolescente que soñaba con convertirse en una estrella pop. Ahora, sin embargo, siente que llegó el momento de incorporar nuevas inquietudes. “Esta nueva era justo viene también con una evolución, con una Emilia más madura, Emilia treintañera”, adelantó.

Tras el éxito de MP3, Emilia Mernes estrenará Body Painting el día de su cumpleaños.

En ese camino de búsqueda, Emilia Mernes también se permitió probar nuevos sonidos y trabajar con productores diferentes, aunque seguirá colaborando con Sika, su amiga. Al hablar de su próximo proyecto, Body Painting que se estrenará el 29 de octubre, la cantante explicó que se dio la libertad de explorar otras posibilidades musicales. “Me di esa libertad de salir un poco de mi zona de confort”, expresó sobre esta etapa de su carrera, marcada por la evolución artística y las ganas de encontrar nuevas formas de conectar con su público.

En ese proceso, también aprendió a convivir con la frustración y a no dejarse llevar por todas las opiniones que recibe. La artista contó que, en ocasiones, aceptó proyectos impulsada por la vorágine de la industria y por el temor a perder vigencia. Con el tiempo, entendió que necesita poder defender cada decisión sobre el escenario. “Es importante que no te olvides de lo que vos querés. Porque ahí es donde arranca todo”, sostuvo.

El próximo 29 de octubre estará disponible el nuevo proyecto musical de Emilia Mernes.

La nueva era de Emilia Mernes: los fans, la familia y una identidad que evoluciona

Aunque busca priorizar su propia mirada, Emilia Mernes destacó la importancia de sus seguidores, a quienes definió como un público leal y exigente que creció junto a ella. “Yo hago todo lo que hago siempre pensando en ellos”, aseguró. Además, reconoció que siente una responsabilidad por el impacto que pueden tener sus canciones en quienes las escuchan.

Su identidad visual, mientras tanto, conserva algunos elementos que la acompañaron desde sus primeros trabajos. “Creo que los brillos me van a acompañar hasta el día que me muera. Que me entierren con el glitter en la cara”, bromeó. Las estrellas y el violeta también forman parte de ese universo, aunque cambien de forma y tonalidad con cada etapa.

Emilia Mernes

Al hablar de su recorrido, la cantante destacó además el apoyo de sus padres, a quienes considera su “pilar fundamental”, y recordó cuánto le costó alejarse de ellos cuando comenzó a vivir sola. Entre los aprendizajes personales y las nuevas búsquedas musicales, Emilia Mernes se prepara para mostrar una versión diferente de sí misma. Como resumió en la charla con Billboard, no se trata solamente de renovarse: “Es una Emilia revelada”.