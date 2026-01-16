Celeste Cid mostró su habitación sobre el mar, en medio del Caribe: “Una ventana para ver tiburones”

Celeste Cid hizo las valijas y emprendió un llamativo viaje que decidió compartir con sus seguidores de Instagram. La actriz comenzó el año vacacionando en el país y ahora arriba de un barco en medio del mar. A través de sus redes sociales, mostró que disfruta de la soledad, su pasión por la literatura y las increíbles vistas desde su habitación.

Playa, mar y libros: así es el merecido descanso de Celeste Cid

Tras un 2025 repleto de eventos y ficciones, Celeste Cid decidió viajar unos días con su pareja, Santiago Korovsky a la Patagonia argentina. Sus fanáticos fueron testigos de sus paseos por las montañas y de sus momentos de amor y relax. Ahora, la artista sorprender con un escenario completamente diferente.

Celeste Cid

"Me vine a la playa", escribió en su cuenta de Instagram dejando ver que se trata del Caribe, el nuevo lugar donde vacaciona. Al parecer, este viaje decidió hacerlo sin la compañía de su novio y con la idea de disfrutar del clima cálido. En una de las postales más comentadas, Celeste Cid se mostró a bordo de una pequeña embarcación, rodeada por el mar en calma y un cielo despejado.

En primer plano, se la ve sosteniendo el libro El matrimonio de los peces rojos, de Guadalupe Nettel, una elección que refuerza su perfil sensible y reflexivo, y sobre todo su amor por la lectura. La postal se completa con sogas náuticas, una toalla azul apoyada sobre la baranda y el horizonte marino como telón de fondo.

Las vacaciones de Celeste Cid en medio del mar

Sobre la imagen, la actriz destacó que este libro habla de “cinco relatos en donde conviven tópicos humanos como la maternidad, la familia, la pareja, las crisis existenciales, las pasiones y los deseos”, y recomendó leerlo con entusiasmo. "Lo leí en 2 días, una joya", escribió en su historia de Instagram.

El particular video de Celeste Cid dentro de un camarote en medio del mar

Hasta el momento, no hubo registros compartidos junto a Santiago Korovsky, lo que refuerza la idea de una escapada en solitario, enfocada en el descanso personal y el disfrute individual. En otra publicación, Celeste Cid subió un breve video desde su habitación, la cual quedaba dentro del barco. "Una ventana para ver tiburones, un libro, otra ventana para ver el mar", agregó sobre el sitio donde se hospeda.

En el clip se la puede ver acostada mientras se escucha el ruido del agua. Sin embargo, la artista contempla la calma de su camarote y se enfoca en su tranquila rutina: descansar, leer y apreciar paisajes paradisíacos. Así, la artista vuelve a demostrar su conexión con los momentos simples y su necesidad de desconectar tras un año intenso.

Fiel a su estilo, comparte solo fragmentos de su intimidad, dejando que las imágenes hablen por sí solas y manteniendo intacto el misterio sobre su presente personal. De esta manera, Celeste Cid mostró su habitación sobre el mar, en medio del Caribe y escribió: “Una ventana para ver tiburones”. Su mensaje generó la reacción de sus seguidores y llamó la atención en las redes.