Juli Poggio, Benjamín Vicuña, Celeste Cid y Lucas Akoskin arrasan en Amazon Prime Video con el estreno de una nueva película argentina

Una nueva película argentina empieza a destacarse en Amazone Prime Video. Se trata de Papá x Dos, una comedia romántica con tono familiar que apuesta a una historia cercana y que puede suceder en cualquier hogar. El film cuenta con un elenco lleno de personajes reconocidos del espectáculo nacional, encabezado por Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Lucas Akoskin y Juli Poggio, y está pensada para un público amplio que busca entretenimiento sin grandes sobresaltos.

Benjamín Vicuña, Juli Poggio, Celeste Cid y Lucas Akoskin arrasan proponen una comedia romántica atrapante

Dirigida por Hernán Guerschuny, la película reúne a Benjamín Vicuña y Celeste Cid en los personajes principales, acompañados por Juli Poggio en un rol que suma frescura al relato. En el catálogo de Amazone Prime Video, este largometraje se suma a otras producciones nacionales que combinan humor, vínculos afectivos y situaciones cotidianas.

Papá x Dos | Amazone Prime Video

La historia se centra en una pareja que atraviesa un momento clave de su relación. A partir de una serie de decisiones importantes, los personajes se ven obligados a replantear sus planes y a enfrentar cambios que ponen a prueba sus expectativas personales y emocionales. Dentro de ese marco, el film desarrolla conflictos propios del género, como los malentendidos, los celos y las diferencias de carácter. El guion avanza de manera lineal y se apoya en situaciones reconocibles, que buscan generar identificación con el espectador.

Uno de los ejes del film es la idea de familia, entendida no solo desde lo tradicional, sino también desde nuevas formas de vincularse. La narración pone el foco en cómo los personajes se adaptan a escenarios inesperados y aprenden a convivir con realidades distintas a las que habían imaginado.

Sinopsis de Papá x Dos, lanzada por Amazon Prime Video

Las actuaciones sostienen buena parte de la propuesta. Benjamín Vicuña interpreta a un personaje estructurado y exigente, mientras que Celeste Cid aporta naturalidad y calidez a su rol, caracterizando a una mujer libre, en búsqueda permanente de su bienestar y conectada con sus deseos más mundanos. La química entre ambos permite que la historia fluya con comodidad, incluso cuando el director recurre a fórmulas conocidas.

En su tramo final, la película refuerza el costado familiar y suma personajes secundarios que aportan momentos de humor. Este cambio amplía el tono general y acompaña el cierre de la historia dentro de los códigos clásicos de la comedia romántica. Estrenada el 18 de septiembre de 2025 en los cines argentinos, esta propuesta audiovisual aterrizó en la plataforma global para formar parte del amplio repertorio de producciones argentinas en su haber y llegar a más de 240 países y territorios.

Sin grandes riesgos narrativos, Papá x Dos se presenta como una opción accesible dentro de Amazone Prime Video, apoyada en la popularidad de Benjamín Vicuña, Celeste Cid y Juli Poggio -quien tuvo numerosas críticas positivas por parte de expertos en cine-. Una producción argentina, que cuenta con una duración de 90 minutos y pensada para ver sin demasiadas exigencias; que apuesta al entretenimiento y a los vínculos como eje central.

