Así es la casona donde se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat: espejos antiguos, galerías y un jardín secreto

En el día de su casamiento, se conoció el lugar que Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron para celebrar su boda. El periodista Fede Flowers reveló que se trata de una antigua propiedad porteña reconvertida en espacio para eventos y compartió imágenes de sus espacios.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Así es la casona donde se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La cuenta regresiva para la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat llegó a su fin. Este sábado 31 de octubre, la cantante y el conductor darán el sí en una casona de San Telmo, en una celebración que mantuvo varios de sus detalles bajo reserva. Aunque la pareja optó por el hermetismo alrededor de la organización, el cronista de LAM (América TV), Fede Flowers, confirmó el lugar elegido y mostró imágenes de la propiedad a través de sus redes sociales.

Así es la casona donde se casan Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Según las imágenes que compartió, se trata de Casa Carlos, una construcción de arquitectura tradicional porteña que fue reconvertida en un espacio para eventos. Su estructura responde al estilo de las antiguas casas chorizo, características de Buenos Aires, con ambientes que se organizan alrededor de patios y galerías. Desde el exterior, la fachada conserva el aspecto de una construcción histórica, con aberturas, persianas y detalles arquitectónicos propios de otra época.

Sin embargo, el atractivo principal aparece al atravesar la entrada. La casa cuenta con un patio central rodeado de vegetación, donde conviven árboles, plantas y sectores de descanso. También se destaca una galería cubierta, con columnas y una estructura de madera, que aporta un aire cálido al conjunto. La combinación entre los materiales originales y el verde crea una atmósfera particular, en pleno corazón de San Telmo.

La sacona que eligieron Lali Espósito y Pedro Rosemblat está ubicada en San Telmo

La vegetación también se integra a otros rincones de la propiedad. En uno de los espacios se destaca un gran arco de piedra cubierto por plantas trepadoras, junto a una mesa larga preparada para una comida al aire libre. Los antebaños, por su parte, tienen una impronta particular: combinan espejos antiguos de marcos ornamentados, bachas individuales y una estética que conserva el espíritu de la construcción original.

Las imágenes del espacio también dejan ver distintas posibilidades para los festejos: desde mesas largas dispuestas bajo arcos y galerías hasta un jardín preparado para una ceremonia al aire libre. En este último, se organizaron filas de bancos a ambos lados de un pasillo central, acompañado por arreglos florales en tonos blancos, rosados y azules.

Los detalles de la casona que eligieron Lali y Pedro en San Telmo

La elección del lugar se distancia de la estética de un salón de fiestas convencional. En cambio, propone un entorno con distintos ambientes al aire libre y rincones que conservan el carácter de la construcción original. Una combinación que acompaña el perfil íntimo que la pareja anticipó para el festejo.

La fecha tampoco fue casual. Lali y Pedro eligieron casarse el 31 de octubre, el mismo día de Halloween, una celebración vinculada a la historia de su relación: según trascendió, se conocieron en una fiesta de esa temática en 2023. Tres años después, volverán a encontrarse en esa fecha, esta vez para celebrar su boda.