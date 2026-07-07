Así es el comedor de Delfina Blaquier: mesa con bandeja giratoria, lámparas tejida y rincón de lectura japandi

Delfina Blaquier abre las puertas de su casa y revela un espacio donde el diseño de interiores se vive con absoluta calma. A través de sus redes sociales, se puede ver cómo cada rincón posee una identidad marcada por texturas orgánicas y una paleta de colores neutros que invitan al relax.

Delfina Blaquier mostró el comedor de su casa

Comedor funcional: el corazón de la casa de Delfina Blaquier

El comedor principal se erige como el escenario perfecto para encuentros cercanos y relajados, donde la funcionalidad se fusiona con el buen gusto. Una imponente mesa circular en color negro domina el centro de la escena, proporcionando un contraste elegante frente a la iluminación natural y las paredes claras. El detalle maestro del mobiliario es la incorporación de una bandeja giratoria central, un elemento que optimiza la experiencia gastronómica y facilita el acceso a los platos para todos los comensales. Esta elección demuestra una clara preferencia por la comodidad sin resignar el estilo contemporáneo que define cada elección decorativa.

Sobre la mesa, se mantiene en una línea minimalista con platos de cerámica en tonos neutros y manteles individuales de fibras naturales que aportan una textura rústica y cálida al conjunto. Las sillas, que mantienen una línea geométrica, acompañan la fluidez de la mesa, logrando una composición visualmente armoniosa y equilibrada. La elección de estos elementos permite que el espacio se sienta acogedor y, al mismo tiempo, sofisticado y listo para cualquier ocasión cotidiana o especial.

El sector del comedor de Delfina Blaquier

La atmósfera del comedor se define en gran medida por la lámpara que cuelga sobre la mesa, una pieza tejida en fibras vegetales que se convierte en la protagonista indiscutible del techo. Su diseño artesanal aporta una calidez envolvente al espacio, suavizando las líneas más rectas del mobiliario oscuro y conectando directamente con la naturaleza. A los lados del comedor, dos cuadros de gran escala capturan la esencia de la vida junto al agua, con imágenes de muelles y embarcaciones que parecen extender la paz del exterior hacia el interior del hogar.

Estas obras de arte personalizan el ambiente, transformando la pared en una ventana hacia la tranquilidad y el descanso veraniego. La luz natural que ingresa por los amplios ventanales completa esta propuesta decorativa, resaltando los detalles en las fibras de la lámpara y creando sombras suaves que se proyectan sobre las piezas de arte. Se percibe una búsqueda constante por la serenidad, donde cada objeto cuenta una historia y contribuye a generar un entorno que respira calma y equilibrio.

Un refugio de lectura en clave japandi en la casa de Delfina Blaquier

Más allá de la zona social, Delfina Blaquier dispone de un rincón de lectura que encarna a la perfección el estilo japandi, esa combinación ideal entre la funcionalidad escandinava y la estética zen japonesa. Se destaca una butaca de mimbre con formas curvas se posiciona como el asiento predilecto para desconectarse y disfrutar de un libro en soledad.

Para acompañar este asiento, hay mesas auxiliares de madera manteniendo el minimalismo como bandera. Una lámpara de pie con una pantalla plisada, elegante y sencilla, ilumina este sector con una luz tenue que refuerza el espíritu cálido del espacio. La alfombra clara debajo de la butaca y la mantita dispuesta de forma informal sobre el mimbre invitan inmediatamente al descanso y a la contemplación.

Delfina Blaquier y el sector de lectura

Este rincón es, sin duda, un testimonio de cómo el diseño pensado y consciente transforma una casa en un verdadero refugio personal. Con estas elecciones estéticas, Delfina Blaquier logra reflejar su esencia más auténtica en cada metro cuadrado, demostrando que la verdadera belleza reside en los detalles sencillos y en la coherencia de un hogar que prioriza el bienestar sobre la ostentación.