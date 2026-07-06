Ana Rosenfeld recordó el día que encontró a Maxi López in fraganti con Daniela Christiansson

En una entrevista exclusiva para Caras Glam, el programa conducido por Marcelo Polino, la reconocida abogada Ana Rosenfeld relató una anécdota que tiene de protagonista a Maxi López. Se trata del día en que encontró al futbolista junto a Daniela Christiansson, situación que luego se convirtió en un tema central en los medios de comunicación.

Ana Rosenfeld relató cómo descubrió la relación de Maxi López y Daniela Christiansson

Durante el diálogo para Caras Glam, Ana Rosenfeld recordó los momentos claves del divorcio de Maxi López y Wanda Nara, además, mencionó que lo saludó en un evento que compartieron juntos, pero lo que más llamó la atención de sus declaraciones, fue el día que encontró infraganti al deportista con Daniela Christiansson, cuando apenas se estaban conociendo.

Ana Rosenfeld//Caras TV

“Nunca me voy a olvidar ese viaje”, comenzó la abogada con una sonrisa. “Yo estaba en Saint Tropez, en el hotel, y de repente hablo con Wanda porque a los chicos les correspondía ser retirados por Maxi para pasar el fin de semana con él. Y estaba hablando con Wanda por teléfono cuando me dice: ‘Ay, no, otra vez, la pucha. Me acaba de cancelar retirar a los chicos porque está concentrado’”.

Ana Rosenfeld//Caras TV

La sorpresa para Ana fue inmediata, ya que la versión oficial contradecía lo que ella misma veía con sus propios ojos. “¿Concentrado? Sí, Ana, hoy es lunes, está concentrado. Le digo, 'está concentrado acá en el hotel de Saint Tropez, querida, lo tengo delante mío y con una rubia alta, flaca`”.

Fue entonces cuando Marcelo Frydlewski ,siempre atento a captar los mejores momentos, sugirió sacar una foto para registrar la escena. “Marcelo, que era vivísimo, dice: ‘¿Se sacan una foto?’ Claro, nos sacamos la foto y esa foto recorrió todos los programas de televisión, todos los medios”, recordó la abogada. “Y Wanda estaba... Yo no lo puedo creer", reveló.

Ana Rosenfeld//Caras TV

Ana Rosenfeld rememoró el pedido que le hizo Maxi López durante ese fin de semana

Para agregar más detalles a esta historia, Ana Rosenfeld contó cómo la convivencia en el hotel hizo que la situación fuera aún más incómoda. “Compartimos hotel, peor todavía, las habitaciones eran contiguas”, explicó. Al día siguiente, cuando Ana bajó al desayuno, recibió una inesperada petición. “Nosotros estábamos en el hotel, en la playa, me dijo, ‘Te pido un solo favor’”, narró Rosenfeld, quien incluso indicó tener las fotos emblemáticas. “Me dijo: ‘Eh, no saques una foto’. Era su primer fin de semana con Daniela”, concluyó la letrada.

Ana Rosenfeld, quien ha sido una figura clave en la defensa legal de Wanda Nara, ofreció con sinceridad su testimonio y dejó claro que aquella experiencia quedó grabada en su memoria para siempre y destapó que conserva una fotografía tomada de lejos de Maxi López y Daniela Christiansson.