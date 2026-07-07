El negocio de Kelci-Rose Bowers lejos del fútbol: cuánto salen sus videos personalizados

Una de las celebridades que se roban la atención durante esta Copa Mundial 2026 es Kelci Rose Bowers. Modelo, futbolista profesional e influencer, la pareja de Marcos Senesi se volvió furor gracias a su carisma y a sus apuestas de intervención de la camiseta de la selección argentina, durante todos los partidos que se disputaron en Estados Unidos. Sin embargo, también sumó un negocio que se trata de realizar videos personalizados para sus seguidores. Además de fashion, fútbol, y lifestyle, la modelo logró ingresar en la casa de sus seguidores a dejar una marca para ellos en sus días especiales.

Kelci Rose Bowers

Videos personalizados: el negocio de Kelci Rose Bowers

Kelci Rose Bowers dejó en claro que su amor por la moda y por el fútbol se complementan con creatividad e intervenciones que le permiten mostrar sus talentos sobre la moda. Es así como sus conocimientos de prendas y su carrera dentro del fútbol profesional inglés la llevaron a convertirse en una gran influencia en redes sociales. Con más de 300 mil seguidores, comparte contenido de lifestyle, mientras acompaña a Marcos Senesi en cada paso con la selección argentina. Sin embargo, se sumó a un nuevo negocio que muchas celebridades hacen para sus fanáticos: saludos y videos personalizados.

Bowers se sumó a la familia de Cameo, una plataforma que invita a que los usuarios y sus famosos favoritos se contacten para que éstos les envíen saludos y mensajes personalizados, en videos de un poco más de 30 segundos. Ya sea para un cumpleaños importante, un aniversario o una reunión tan esperada, Kelci Rose propone que le manden qué quieren que diga y ella los graba para enviárselos. "¡Hola! Soy Kelci, quizás me conozcan como ‘that Bournemouth player’ (esa jugadora de Bournemouth), creadora de contenido o 'la novia de Senesi'. ¡Jajaja!", escribió en su presentación. El mensaje para enviarle y consultarle al respecto sale ARS $4.450, mientras que el video de 34 segundos sale ARS $52.091,55.

Entre negocios y el Mundial: los días de Kelci Rose Bowers

Kelci Rose Bowers apostó a todos trabajos que le permitieran fusionarse con su agitada vida alrededor del mundo. Desde nuevas propuestas hacia ella hasta la convocatoria del Mundial de su pareja, su día a día lo hace entre negocios, aviones y conocer nuevas ciudades. Es por eso que los videos personalizados, los posteos en Instagram y las publicidades que comparte en redes sociales le permiten seguir con sus viajes, acompañar a su familia y seres queridos, y apostar a los negocios desde diversos puntos.

El modelaje en diversos clubes, la fuerte presencia en Instagram y TikTok como influencer del sporty chic style y diseñar e intervenir prendas exclusivas de fútbol sigue realizándolo en estos días, mientras se encuentra en Estados Unidos, acompañando a Marcos Senesi y a la selección argentina. Sin embargo, lo que decidió abandonar tras haber hecho una carrera profesional de renombre fue su rol como defensora central y mediocampista de clubes femeninos ingleses, explorando una vida más allá de la comodidad de su hogar.

Entre negocios y el Mundial: los días de Kelci Rose Bowers

En los últimos días, específicamente en marzo del 2026, aprovechó la gran notoriedad que ganó en el contexto del Mundial, y se sumó a un negocio que le permite acercarse más a sus seguidores. Kelci-Rose Bowers, lejos del fútbol, graba videos personalizados con saludos, en una aplicación de renombre y con el objetivo de elevar un evento especial.

A.E